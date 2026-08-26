Коли терпінню настав кінець: 5 напружених серіалів про жіночу помсту, від яких не відірватись

Кажуть, що помста – страва, яку подають холодною, і героїні нашої добірки добре розуміються в цьому. Коли кривдники вважають, що їхні вчинки залишаться безкарними, жінки беруть ситуацію під власний контроль.

24 Канал зібрав найкращі гостросюжетні серіали про розплату за версією критиків, які варто додати до свого списку перегляду.

"Слава" (2022 – 2023)

Рейтинг IMDb – 8,2

Через жорстокі знущання багатих однокласників юна Мун Дон Ин кинула школу. З часом вона подорослішала й ретельно продумала план відплати для кожного кривдника. Головна героїня влаштувалася вчителькою доньки свого головного шкільного ворога та почала крок за кроком руйнувати ідеальні життя колишніх мучителів.

"Слава": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі на Rotten Tomatoes відзначають психологічну глибину драми та бездоганний темп розгортання подій. Рецензент видання San Francisco Chronicle виокремив сильну та стриману гру Сон Хе Гьо і наголосив, що серіал показує чесне й моторошне дослідження травми без дешевих кліше.

"Велика маленька брехня" (2017 – 2019)

Рейтинг IMDb – 8,4

Кілька заможних матерів живуть у спокійному містечку, але загадкове вбивство на шкільному балу раптово руйнує їхній спокій. Усі вони мають брудні сімейні таємниці, терплять домашнє насильство й підозрюють одна одну. Зрештою жінки об'єднують зусилля, щоб захистити свої родини та покарати спільного ворога.

"Велика маленька брехня": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes критики одностайно хвалять блискучий акторський склад на чолі з Ніколь Кідман і Різ Візерспун. Оглядач газети The New York Times підкреслив гострий сценарій і майстерне викриття лицемірства вищого класу.

"Чому жінки вбивають" (2019 – 2021)

Рейтинг IMDb – 8,3

Сюжет серіалу розгортається навколо трьох жінок, які мешкали в одному маєтку в різні епохи: у 1960-х, 1980-х та 2019 році. Кожна з них стикається зі зрадою та брехнею чоловіка. Усі три героїні обирають радикальні способи помсти, тому кожна історія неминуче завершується фатальною розв'язкою.

"Чому жінки вбивають": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі Rotten Tomatoes наголошують на блискучому чорному гуморі, розкішній роботі художників із костюмів та непередбачуваних сюжетних поворотах серіалу.

"Вбиваючи Єву" (2018 – 2022)

Рейтинг IMDb – 8,1

Співробітниця британської розвідки Єва отримує завдання знайти зухвалу й талановиту кілерку Віланель. Між двома сильними жінками миттєво спалахує небезпечна взаємна одержимість. Згодом звичайне розслідування виходить з-під контролю, і героїні починають небезпечне полювання одна на одну.

"Вбиваючи Єву": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes критики високо оцінили нестандартний авторський почерк Фібі Воллер-Брідж та вибухову хімію між Сандрою О та Джоді Комер.

Якщо ви вже бачили ці проєкти й шукаєте інші фільми про сильних героїнь, то пропонуємо ознайомитися ще з кількома вартими уваги релізами, що триматимуть у напрузі до останнього кадру.