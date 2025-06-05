Відійшли в минуле: 3 найкращі, але забуті серіали жахів
- Серіали "Воно" (1990), "За межами можливого" (1963 – 1965) та "Королівство" (2019 – 2021) є недооціненими, хоча отримали хороші відгуки.
- Ці серіали не отримали достатньо уваги через недостатню рекламу або розголос, а також конкуренцію з новим контентом на стримінгових платформах.
У сучасному світі глядачі надають перевагу стримінговим платформам, де кожного тижня з'являється новий фільм або серіал. У шаленому потоці контенту стало важче здобувати успіх у сфері кіно. Тому деякі серіали, що не мали достатньої реклами чи розголосу, просто кануть в небуття, хоч мають хороші рейтинги та відгуки.
У цій добірці – вдалі серіали, про які вже всі забули. Вони не отримали достатньо уваги та популярності, хоч були цього варті, пише Кіно 24 з посиланням на Collider.
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"Воно" (1990)
Події мінісеріалу, що заснований на романі Стівена Кінга, розгортаються в містечку Деррі. Тут через загадкового монстра таємниче зникають діти. Бібліотекар Майк Хенлон проводить власне розслідування та помічає, що злочини циклічні: випадки трапляються раз у 30 років. Чоловік розуміє, що наступного зникнення не уникнути.
Більшість вже знайома з історією "Воно", але здебільшого завдяки фільмам з участю Білла Скашгорда в ролі Пеннівайза. Через це мінісеріал, що має унікальний шарм, відійшов на другий план.
"Воно": дивіться трейлер онлайн
"За межами можливого" (1963 – 1965)
У цьому телесеріалі немає головних персонажів чи конкретної сюжетної лінії. Епізоди розповідають про монстрів, прибульців з інопланетним розумом, примар. Кіно досліджує стосунки між людьми й роботами, генетичними дослідженнями, дослідами над людською психікою, клонування, урядові змови і багато іншого.
Серіал тривав лише два сезони, але він був справді особливим. Кожен епізод містив захопливий сюжетний поворот. Зараз про нього мало хто говорить.
"За межами можливого": дивіться трейлер онлайн
"Королівство" (2019 – 2021)
Події південнокорейського серіалу відбуваються в державі Чосон через три роки після завершення війни. Це історія спадкоємного принца Лі Чанга і його підлеглих. Серед них з'являється дивна епідемія, що воскрешає мертвих. Правитель помирає, але через чуму повертається до життя та блукає палацом. На тлі хаосу в країні Чанг намагається зрозуміти, що стало причиною, та як врятувати людей.
Серіал отримав чимало хороших відгуків, але він однаково перебуває у підвішеному стані. Насправді є це шалений політичний трилер і водночас історична драма з зомбі у центрі сюжету. Через те, що жодних заяв про продовження шоу немає, він став ще більш мало відомим і недооціненим.
"Королівство": дивіться трейлер онлайн