Джеймс Бонд може позаздрити: 5 шпигунських бойовиків із непередбачуваними сюжетами

Якщо після "Казино Рояль" вам хочеться негайно купити дорогий костюм, замовити мартіні та почати підозрювати всіх навколо у шпигунстві, ця добірка саме для вас. Щоправда, рятувати світ не доведеться – достатньо влаштуватися перед екраном і приготуватися до кількох годин адреналіну.

24 Канал зібрав п'ять шпигунських трилерів, які сподобаються шанувальникам Джеймса Бонда. Тут є небезпечні місії, подвійні агенти, зради, брутальні бійки та герої, яким навіть найбільші проблеми не заважають мати бездоганний вигляд.

"Агенти А.Н.К.Л.", 2015

Жанр: шпигунський бойовик, комедія, пригоди

IMDb: 7,2

Холодна війна, стильні костюми та двоє агентів, які радше перестріляли б одне одного, ніж працювали разом. Агент ЦРУ Наполеон Соло та оперативник КДБ Ілля Курякін змушені об'єднатися, щоб зупинити міжнародну злочинну організацію, яка планує використати ядерну зброю.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 68% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають харизматичних акторів, гумор і стильні екшн-сцени, хоча сам сюжет вважають доволі передбачуваним.



"Агенти А.Н.К.Л.": дивитись трейлер

"Ультиматум Борна", 2007

Жанр: шпигунський бойовик, трилер

IMDb: 8,0



Джейсон Борн продовжує шукати правду про власне минуле, поки за ним полюють спецслужби. Йому доведеться подорожувати світом, тікати від найманих убивць і поступово розкривати таємниці секретної програми ЦРУ.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes оцінює стрічку у 92%. Критики особливо хвалять напружений темп, роботу Метта Деймона та майстерно поставлені екшн-сцени. Фільм називають одним із найкращих у франшизі.



"Ультиматум Борна": дивитись трейлер

"Атомна блондинка", 2017

Жанр: шпигунський трилер, бойовик

IMDb: 6,7



Берлін напередодні падіння стіни. Агентка британської розвідки Лоррейн Бротон отримує завдання знайти секретний список подвійних агентів. Однак дуже швидко з'ясовується, що довіряти тут не можна практично нікому.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм отримав 79% схвальних відгуків. Найбільше захоплення викликали видовищні бійки та гра Шарліз Терон. Водночас деякі рецензенти вважають шпигунську інтригу заплутаною, а сюжет менш переконливим за екшн.



"Атомна блондинка": дивитись трейлер

"Місія нездійсненна: Фолаут", 2018

Жанр: шпигунський бойовик, пригодницький трилер

IMDb: 7,7

Через провалену операцію терористи отримують шанс використати викрадений плутоній для масштабних атак. Ітан Гант разом із командою має запобігти катастрофі, але ситуацію ускладнюють таємні мотиви союзників і небезпечні вороги.

Що кажуть критики: Стрічка отримала вражаючі 98% на Rotten Tomatoes. Рецензенти високо оцінили видовищні трюки, напружений сюжет і постановку бойових сцен. Це одна з найкраще оцінених частин франшизи.



"Місія нездійсненна: Фолаут": дивитись трейлер

"Шпигун, вийди геть!", 2011

Жанр: шпигунська драма, детективний трилер

IMDb: 7,0



Британська розвідка підозрює, що серед її керівництва працює радянський агент. Досвідченому шпигуну Джорджу Смайлі доручають знайти зрадника, але кожна нова зачіпка лише ускладнює розслідування.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 84% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають атмосферу параної, складний сюжет і стриману гру Гері Олдмана. Однак стрічка потребує уважного перегляду: тут краще не відволікатися на телефон.

"Шпигун, вийди геть!": дивитись трейлер

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