Дивись українське: 10 неймовірних фільмів за 33 роки незалежності

Тривалий час вітчизняний кінематограф потерпав від закидів про те, що фільми й серіали українського виробництва неякісні, нецікаві чи просто "не такі". Та важливо розуміти, що знецінення українського контенту було чи не головним правилом для російської пропаганди. І поки ми мимоволі відмовлялися від свого кіно, нам насаджували чуже.

У 2014 році, а особливо на початку повномасштабного вторгнення, у багатьох почали відкриватися очі. Та з'явилося розуміння: як важливо цінувати та берегти своє. До 33-річчя української незалежності редакція Кіно 24 пропонує переглянути фільми, створені за роки самостійності.

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"Плем'я"

Рік: 2014

Режисер: Мирослав Слабошпицький

Стрічка розповідає про хлопця Сергія, який 1 вересня приїздить до інтернату для людей з вадами слуху. Він вступає у кримінальне угруповання з назвою "Плем'я" та закохується у дівчину ватажка банди – Аню. Все це призводить до трагічних подій.

Це перший у світі фільм, що знятий без єдиного слова, тут лише українська жестова мова. У стрічці немає ні субтитрів, ні закадрового голосу. Її представили на понад 100 кінофестивалях світу, картина отримала понад 40 нагород.

"Плем'я": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поводир"

Рік: 2014

Режисер: Олесь Санін

Події фільму відбуваються напередодні та під час Голодомору й репресій. Американського інженера, який приїжджає до України з сином, вбивають чекісти. Волею випадку 10-річний хлопчик стає поводирем сліпому бандуристові Івану Кочерзі. Музикант і колишній офіцер армії УНР, який осліп через поранення, допомагає хлопцю ховатися від влади.

Критики назвали стрічку важливим кроком в українському кінематографі. Суспільне у 2021 році зарахували цей фільм до списку шедеврів українського кіно.

"Поводир": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кіборги"

Рік: 2017

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

Фільм створений за сценарієм Наталії Ворожбит та розповідає про оборону Донецького аеропорту, що тривала 242 дні. Це одна з перших стрічок, де роздумують про російсько-українську війну, бої на Сході України й показують нових українських героїв, яких охрестили кіборгами.

Фільм присвячений кожному загиблому та всім, хто повернувся живим. Коли фільм вийшов у прокат, з кожного квитка перераховували кошти сім'ям військових, які загинули під час оборони.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

"Додому"

Рік: 2019

Режисер: Наріман Алієв

У центрі сюжету драматичного фільму – Мустафа, кримський татарин, який приїжджає до Києва, куди після окупації Криму переїхали два його сини. Після трагічної смерті старшого сина, батько вирішує повернути його тіло на батьківщину, щоб попрощатися за всіма традиціями, а також забрати додому молодшого. Непроста подорож змінить стосунки батька і сина.

Фільм був представлений у конкурсній програмі Каннського кінофестивалю, де відбулася його прем'єра. Стрічка отримала кінопремію "Золота дзиґа" та здобула Гран-прі Одеського кінофестивалю та ще низку нагород і номінацій.

"Додому": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мої думки тихі"

Рік: 2019

Режисер: Антоніо Лукіч

Молодий звукорежисер Вадим, який мріє переїхати за кордон, отримує замовлення від клієнта з Канади – записати звуки рідкісних тварин Закарпаття. В Ужгороді він зустрічає свою маму Галину, яка працює таксисткою і є повною протилежністю сина. Мама вирішує їхати у подорож разом із сином, що значно ускладнює його роботу.

Стрічку відзначили як таку, де кожен може знайти для себе щось знайоме. У фільмі вдало балансують гумор та трагізм, створюючи цілісну картину.

"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Атлантида"

Рік: 2019

Режисер: Валентин Васянович

Ця кінокартина уявляє, яким могло б бути майбутнє Донбасу. За сюжетом, події відбуваються у 2025 році, де окуповані території повертаються до складу України. Але ці землі більше непридатні до життя. Ветеран війни Сергій, який страждає на посттравматичний розлад, повертається з війни та пробує адаптуватися до реальності.

У цьому фільмі зіграли лише непрофесійні актори: ветерани АТО, солдати Збройних Сил, добровольці, волонтери. Стрічку висували на Оскар від України, а режисер отримав Шевченківську премію.

"Атлантида": дивіться онлайн трейлер фільму

"Захар Беркут"

Рік: 2019

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн

Дія розгортається у 1241 році, коли монгольська орда рушає на захід та стирає все у попіл на своєму шляху. Військо зупиняється лише біля підніжжя Карпатських гір. Місцеві мисливці, брати Беркути, таємно пробираються у табір та звільняють полонених. Це розлючує хана. Він знаходить зрадника, який допомагає йому знайти таємний прохід у горах. Та карпатська громада на чолі з Захаром Беркутом не готова здаватися ворогу.

Фільм отримав шалений успіх у прокаті та популярність серед українських глядачів. Важливо додати, що він створений у співпраці з американською командою, а серед акторів – голлівудські зірки.

"Захар Беркут": дивіться онлайн трейлер фільму

"Земля блакитна, ніби апельсин"

Рік: 2020

Режисер: Ірина Цілик

Фільм розповідає про сім'ю, яка живе у прифронтовій зоні Донбасу. Там вже шість років тривають бойові дії, які стали для цивільних буденністю. Щоденно тривають обстріли у Красногорівці, де живе 36-річна Ганна з чотирма дітьми. Попри всі труднощі, сім'я дружна та життєрадісна.

Знімання проходили у Красногорівці, Кураховому, Авдіївці та Києві. Фільм вразив глядачів кінофестивалю у Санденсі, а Ірина Цілик отримала нагороду за найкращу режисуру у категорії документалістики.

"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Безславні кріпаки"

Рік: 2020

Режисер: Роман Перфільєв

Події фільму відбуваються у 1844 році. На територію України потрапляє самурай Акайо, який рятується від переслідувань імператора Японії. Він випадково знайомиться з молодим поетом Тарасом Шевченком. Вони об'єднуються заради мети: Акайо хоче помститися за свого хазяїна, а Шевченко прагне повернути кохану-кріпачку.

Фільми приємно здивував своєю якістю і роботою не тільки режисера й акторів, але й усіх членів команди. Критики навіть порівнювали стрічку з культовими фільмами Квентіна Тарантіно. Водночас зрозуміло, що її сюжет доволі сюрреалістичний.

Підсумовуючи, "Безславні кріпаки" – цікавий експеримент в українському ігровому кінематографі, хороший задум на майбутнє, який чекає на більш осмислену в художньому плані реалізацію,

– написали на Суспільному.

"Безславні кріпаки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довбуш"

Рік: 2023

Режисер: Олесь Санін

Історичний фільм зосереджується на розповіді про життя найвідомішого опришківського ватажка у Карпатах – Олекси Довбуша. Це період, коли польська шляхта жорстоко утискає гуцулів, які змушені ховатися в горах. Брати Олекса та Іван Довбуші не готові миритися з несправедливістю і прагнуть помститися за вбивство батьків. Олекса очолює повстання, борючись проти панів, які готові за будь-яку ціну знищити лідера.

Робота над фільмом почалась ще 6 років тому, процес переривала то пандемія, то повномасштабна війна. Ця стрічка є однією з найбільшим бюджетом, однак вона змогла виправдати очікування. Тут є увага до деталей, гумор, сенси та естетика української природи.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

Жорстока війна триває. Але навіть у цей складний час український кінематограф продовжує розвиватися, а на екрани виходять все нові фільми та серіали. Підтримуймо наше кіно й надалі.