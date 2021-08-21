Найкращі українські серіали за останні 30 років: добірка до Дня Незалежності

Телесеріали користуються особливою популярністю серед українських глядачів ще з часів початку незалежності. Редакція Кіно 24 обрала 5 найкращих серіалів за усю історію українського телеефіру, які захоплюють своїм сюжетом та грою акторів.

За 30 років незалежності українські режисери відзняли насправді величезну кількість українського телепродукту. Ми сформували добірку різножанрових серіалів, щоб якнайкраще передати особливості українського побуту та характеру.

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Найкращі українські серіали незалежної України

1. Царівна

Рік: 1993

Режисер: Сергій Туряниця

Один з перших, нині маловідомих, українських телесеріалів відзнятий за мотивами повісті української модерної письменниці Ольги Кобилянської. Сюжет схожий до сучасної Попелюшки, адже історія розповідає про важку долю і велике кохання дівчини-сироти, яка виросла в родині дядька. Події серіалу переносять нас на Буковину початку XX століття. Персонажі та головні герої є розкритими завдяки переплетеному сюжету, який показують глядачеві, як доля може бути до когось поблажливою, а до когось – ні. Роль головної героїні Наталки виконала українська актриса Вікторія Малекторович. Саундтреком стала відома "Мелодія ля-мінор" українського композитора Мирослава Скорика, її можна почути в перших кадрах серіалу. Проєкт знятий українською мовою.



Кадр із серіалу "Царівна" / Скриншот із серіалу

2. Леся +Рома

Рік: 2005 – 2008

Режисери: Олександр Богданенко та Олександр Даруга

Один із найпопулярніших українських серіалів 2000-их, який транслювали на телеканалі ICTV. У вітчизняній адаптації канадського ситкому головні ролі виконали незрівнянна Ірма Вітовська та Дмитро Лалєнков. Сюжет серіалу наближений до реальності – всі події та діалоги дуже схожі на побутові завдяки манері гри головних акторів. Згідно із рейтингом переглядів, кожну серію серіалу дивилось близько 2 мільйонів глядачів, що свідчить про неабиякий успіх! У 2007 та 2008 роках вийшли повнометражні новорічні стрічки. Серіал знятий українською мовою, суржиком.



Кадр із серіалу "Леся + Рома" / Скриншот із серіалу

3. Украдене щастя

Рік: 2004

Режисер: Андрій Дончик

Переосмислена на сучасний лад екранізація однойменного роману Івана Франка "Украдене щастя". Саундтрек до чотирисерійного телепроєкту написав Святослав Вакарчук. Головні ролі виконали українські актори театру та кіно Наталя Доля, Анатолій Пашинін та Олексій Богданович. Складний та трагічний любовний трикутник покладний в основу сюжету серіалу. Герої повісті Франка – модернізовані та осучаснені, що робить їх ближчими до нас, навіть 20 років після прем'єри серіалу. Мова серіалу українська, подекуди російська та суржик.



Кадр із серіалу "Украдене щастя" / Скриншот із серіалу

4. Спіймати Кайдаша

Рік: 2020

Режисер: Олександр Тіменко

Сценаристка: Наталя Ворожбит ("Кіборги", "Погані дороги")

Найновіша та, схоже, найуспішніша екранізація за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Яскраво та фактурно виконали ролі головних героїв актори сучасного українського кіно, такі як Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Дарина Федина та Антоніна Хижняк. Сюжет простий, але викликає співпереживання у глядачів, адже дуже схожий на життя звичайної сім'ї, наче дивишся серіал про сусідів. Мова серіалу – суржик.



Кадр із серіалу "Спіймати Кайдаша" / Скриншот із серіалу

Доброволець

Рік: 2020

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

Актуальний серіал про воїнів-добровольців АТО, який зображає проблему посттравматичного синдрому війни для тих військовослужбовців, які повертаються до мирних територій. Головну роль у серіалі виконав Олег Шульга, реальний воїн АТО. Мова серіалу українська.



Кадр із серіалу "Доброволець" / Скриншот із серіалу