Їх варто подивитися: 10 найкращих українських серіалів

Останніми роками виробництво українських серіалів невпинно зростає. Від зворушливих мелодрам до захопливих розслідувань, трагічних доль та кумедних історій – глядачі не перестають дивуватися розмаїттю вибору.

У пошуках інтригуючого серіалу для вечірнього перегляду? Кіно 24 зібрало 10 кращих серіалів останніх кількох років.

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"Сага"

Серіал "Сага" розповідає про ключові віхи історії України: війну, революції, Голодомор, сталінські репресії, окупацію Києва у 1941 році, Чорнобильську катастрофу, розпад Радянського Союзу, проголошення незалежності України та події Революції Гідності. Головні герої дають уявлення про те, як українці переживали ці історичні події та намагалися захистити свої родини.

"Сага": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Я – Надія"

У цьому захопливому серіалі розповідається про відважних працівників швидкої допомоги Харкова, які героїчно рятують цивільних і військових під час безперервних обстрілів і бомбардувань, що обрушилися на місто в лютому-березні 2022 року. Серед них – молода фельдшерка Надія, яка не послухалася поради свого хлопця втекти в безпечне місце і вирішила залишитися в місті, оточеному окупантами. Однак дівчина ще не знає, які виклики чекають на неї попереду.

"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"І будуть люди"

"І будуть люди" – український драматичний епічний серіал. Цей проєкт базується на однойменному романі Анатолія Дімарова. Серіал складається з 12 серій, присвячених окремим персонажам.

У серіалі глядачі вирушать у подорож бурхливими етапами 20-го століття, включаючи Першу світову війну, революцію та становлення радянської влади. У центрі сюжету – 12 головних героїв, які по-своєму переживають ці історичні події, але всіх їх об'єднує бажання жити, кохати та знайти своє місце у мінливому світі. Ця історія про драматичні зміни, пристрасне кохання та важливість людського життя підкреслює схожість між людьми сторічної давнини та сучасними.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Століття Якова"

Головний герой Яків – скромний селянин, який прожив на цій землі ціле століття, ставши свідком зміни кількох епох, сповнених відваги, викликів і глибокої любові.

Дія серіалу розгортається на Заході за часів панування поляків. Історія розкривається у двох паралельних сюжетних лініях: юнацькі роки Якова та його сьогодення. Ця історична драма спонукає глядачів замислитися над власним життям, переоцінити пріоритети та цінувати кожну мить. Серіал захоплює глядачів своєю глибиною та темами, що спонукають до роздумів.

"Століття Якова": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мама"

У восьмисерійній драмі "Мама" глядачі вирушать у подорож подіями, що розгортаються на окупованому Донбасі у 2014 році. У центрі сюжету – Ніна Петрівна, жінка з Житомира, яка відпустила свого єдиного сина Василя на війну. Коли Василь потрапляє в полон, Ніна вирушає на його пошуки, які приводять її в сам осередок окупантів.

Серіал обіцяє несамовиту історію про наполегливість і мужність, про те, як Ніна проходить через розчарування, страх і відчай у своєму невпинному прагненні врятувати сина.

"Мама": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перевізниця"

У новій 10-серійній драмі "Перевізник" глядачі стежитимуть за історією психолога Лідії, яка під час війни змінила професію, щоб допомагати людям знайти своїх близьких і знайти безпеку.

Ще у 2014 році війна, розв'язана Росією, прийшла в її рідний Луганськ та позбавила дому. Через глибоке почуття співчуття та бажання допомогти іншим Лідія у 2022 році взяла на себе роль перевізника.

"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Спіймати Кайдаша"

Серіал був створений на основі повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Сценарій, за яким знімали стрічку, було адаптовано до сучасних реалій, щоб відобразити глядачеві, на прикладі сімейних конфліктів 20 століття, актуальні проблеми сьогодення.

За сюжетом, дві невістки живуть під одним дахом та не можуть знайти спільну мову зі свекрухою, кожна мріє про щастя та гармонію, проте не усе вдається так, як вони хочуть. Чи вдасться їм примиритися з мамою їхніх коханих чоловіків та що чекає всіх героїв попереду?

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Молода"

У серіалі "Молода" глядачі вирушають у подорож життєвих перипетій 40-річної Ольги. Після того, як чоловік кидає її заради молодої жінки і "просаджує" їхні заощадження на азартні ігри, Ольга опиняється в боргах. Щоб отримати роботу у видавництві, вона змушена видавати себе за значно молодшу особу. Адже її спроби влаштуватися на роботу зазнають поразки, оскільки кожне видавництво відмовляє їй через її вік.

"Молода": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Перші ластівки"

У серіалі "Перші ластівки" в центрі уваги – виклики, з якими стикається сучасна молодь.

Оповідь розгортається з моменту виявлення мертвого тіла учениці біля висотного будинку на початку навчального року. Обставини її начебто самогубства залишаються загадкою. Взявши справу в свої руки, слідча поліції Ольга Макарова починає власне розслідування. У ході розслідування Макарова з'ясовує, що дівчина була на даху не сама у фатальну ніч своєї загибелі.

"Перші ластівки": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Секс, Інста і ЗНО"

У підлітковому серіалі "Секс, Інста та ЗНО" глядачі занурюються в життя українських школярів з Вінниці, які стикаються з викликами підліткового віку. Серіал заглиблюється в такі теми, як секс, булінг, ЗНО та запеклі перегони за посаду президента школи між головною героїнею Сашею Моцак та її суперницею Євою Горбатюк. У розпал передвиборчої кампанії Єва знаходить компромат, який загрожує перекреслити не лише амбіції Саші, а й усе її майбутнє.

"Секс, Інста і ЗНО": дивіться онлайн трейлер серіалу

Кіно 24 рекомендує ці українські серіали до перегляду, адже вони отримали високі оцінки від глядачів. Тому вмикайте та насолоджуйтеся проєктами українського кіновиробництва.