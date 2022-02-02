"Найкращі Вихідні": у Києві відгриміла гранд-прем’єра нової української комедії
У Києві у кінотеатрі "Київська Русь" 1 лютого відбулася гранд-прем’єра фільму "Найкращі Вихідні". Уперше кінокомедію показали представникам ЗМІ, зірковим гостям та партнерам фільму. А відсьогодні вже кожен охочий зможе переглянути стрічку в кінотеатрах.
Прем’єру відвідали актори фільму, серед яких Дар’я Петрожицька, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Олександр Чернявський, Богдан Осадчук, Аліна Чебан, Наталя Бабенко та Тарас Денисюк. З Німеччини, спеціально на подію приїхав виконавець однієї з головних ролей Еліас Райхерт. Про це повідомила пресслужба фільму.
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Також на прем’єру завітали зірки українського шоубізу — гурт Антитіла, співачка Alyosha, лідер гурту “Друга ріка” Валерій Харчишин, соліст гурту O.Torvald Женя Галич, співачка Мішель Андраде, композитор та виконавець Позитив (Олексій Завгородній) та представники кіно- і медіаіндустрії — режисерка Дар’я Трегубова, продюсерка Ірина Костюк, телеведуча Тетяна Литвинова, актори Євген Янович, Артур Логай, акторка Анна Гресь. Відвідали прем’єру також комік та шоумен Олександр Еллерт та продюсер Олексій Гладушевський, які зіграли у фільмі несподівані епізодичні ролі.Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.
Грандіозна прем’єра фільму "Найкращі вихідні" / Фото пресслужби фільму
Перегляд кінокомедії відбувся у великому залі кінотеатру "Київська Русь". Під час фінальних титрів, коли лунав саундтрек "Твій день", який записали alyona alyona, The Hardkiss, Артем Пивоваров та ONUKA, для глядачів влаштували справжній перформанс: у залі з’явилася зірка комедії – німецький актор Йорг Берхтольд, який зіграв у фільмі рок-зірку Пітера Похера. Він осідлав коня і продефілював під гучні оплески, майже повторивши таким чином фінальну сцену фільму.
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Перфоменс на прем’єрі "Найкращих вихідних" / Фото з інстаграму фільму
Наприкінці події глядачів привітали режисер Влад Климчук, продюсери Анна Єлісєєва та Дмитро Сидоренко, сценаристка та креативна продюсерка Анастасія Лодкіна, а також уся творча команда фільму.
Влад Климчук на прем’єрі привітав глядачів / Фото пресслужби фільму
Відгуки українських зірок, які вже подивилися стрічку
Женя Галич, лідер гурту O.Torvald
"Я щойно подивився комедію "Найкращі Вихідні". Мені зайшло. Як правило, я дуже скептично налаштований до українських фільмів, але тут вийшло класно. І для всіх людей, які відвідували фестиваль, і для тих, хто любить тусити – варто сходити. Реально класний, емоційний фільм".
Женя Галич на прем’єрі / Фото пресслужби фільму
Гурт "Антитіла"
"Ми дуже радимо сходити на цей фільм: посміятися, місцями навіть дуже сильно, місцями здивуватися дуже дивному сюжету, який однаково в кінці показує нам, що життя розставляє все на свої місця і любов перемагає".
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Позитив (Олексій Завгородній), співак, музичний продюсер і учасник гурту MOZGI
"Я знаю Влада, він зняв зі мною аж один фільм (сміється) – про що я особисто шкодую, бо хотілося б більше. Я знаю наскільки він талановитий режисер. Це класне кіно: про любов, про те, що всі ми любимо, про літо і про мій улюблений Київ. Мені здається, що глядачі в кожному персонажеві знайдуть себе. І це найголовніше! Ми поріднилися з цим фільмом. Упевнений, він порве всю Україну".
Позитив на прем’єрі / Фото пресслужби фільму