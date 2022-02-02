"Найкращі Вихідні": у Києві відгриміла гранд-прем’єра нової української комедії

У Києві у кінотеатрі "Київська Русь" 1 лютого відбулася гранд-прем’єра фільму "Найкращі Вихідні". Уперше кінокомедію показали представникам ЗМІ, зірковим гостям та партнерам фільму. А відсьогодні вже кожен охочий зможе переглянути стрічку в кінотеатрах.

Прем’єру відвідали актори фільму, серед яких Дар’я Петрожицька, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Олександр Чернявський, Богдан Осадчук, Аліна Чебан, Наталя Бабенко та Тарас Денисюк. З Німеччини, спеціально на подію приїхав виконавець однієї з головних ролей Еліас Райхерт. Про це повідомила пресслужба фільму.

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Також на прем’єру завітали зірки українського шоубізу — гурт Антитіла, співачка Alyosha, лідер гурту “Друга ріка” Валерій Харчишин, соліст гурту O.Torvald Женя Галич, співачка Мішель Андраде, композитор та виконавець Позитив (Олексій Завгородній) та представники кіно- і медіаіндустрії — режисерка Дар’я Трегубова, продюсерка Ірина Костюк, телеведуча Тетяна Литвинова, актори Євген Янович, Артур Логай, акторка Анна Гресь. Відвідали прем’єру також комік та шоумен Олександр Еллерт та продюсер Олексій Гладушевський, які зіграли у фільмі несподівані епізодичні ролі.

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Грандіозна прем’єра фільму "Найкращі вихідні" / Фото пресслужби фільму