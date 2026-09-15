Забудьте про очікування нових сезонів: 4 завершені серіали, які можна проковтнути за кілька днів

Постійні перенесення прем'єр і болісне очікування продовження роками здатні зіпсувати враження навіть від найяскравішої історії. Наша редакція зібрала перевірені часом шедеври із завершеним сюжетом.

Вони тримають у напрузі від першої хвилини до фінальних титрів і гарантують глядачам цілісну кінцівку без неприємних сюрпризів.

"Краще подзвоніть Солу"

Рейтинг IMDb – 9,0

Адвокат Джиммі Мак-Гілл відчайдушно намагається вирватися зі злиднів і заслужити повагу авторитетного старшого брата Чака. Попри щирі прагнення грати за правилами, авантюрна натура раз у раз штовхає чоловіка на слизький шлях хитрощів та афер. Поступово токсичний родинний розрив та цинічні закони юридичного світу ламають його моральні орієнтири, все більше прив'язуючи до небезпечного мексиканського наркокартелю. Глядачі мають змогу спостерігати, як герой перетворюється з амбітного юриста на безпринципного та зухвалого кримінального захисника Сола Ґудмана.

"Краще подзвоніть Солу": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Рецензенти Rotten Tomatoes відзначають дивовижну сценарну точність, візуальну естетику та неперевершену гру Боба Оденкерка. Втім, критики інколи нарікають на надто неквапливий темп перших сезонів, який вимагає від глядача неабиякого терпіння.

"Погань"

Рейтинг IMDb – 8,7

Дотепна, сексуально розкута й травмована втратою найкращої подруги лондонка щодня намагається звести кінці з кінцями у своєму занепалому кафе. Вона регулярно руйнує власні стосунки з родиною, шукає розради у сумнівних знайомствах і відверто розмовляє просто в камеру, роблячи глядача співучасником своїх невдач. Поява в житті харизматичного священника ставить під загрозу весь її захисний панцир самоіронії.

"Погань": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Автори оглядів на Rotten Tomatoes вихваляють винахідливий чорний гумор, тонкий психологізм та здатність Фібі Воллер-Брідж розбивати серце буквально за секунду після сміху. Окремі критики лише шкодують, що серіал закінчився занадто швидко і залишив шанувальників без продовження.

"Спадкоємці"

Рейтинг IMDb – 8,8

Історія розгортається навколо впливової родини Роїв, яка контролює гігантський міжнародний медіаконгломерат Waystar RoyCo. Коли владний патріарх Логан Рой оголошує про можливий відхід від справ, між його дітьми спалахує безжальна війна за спадщину та контроль над компанією. Кожен зі спадкоємців маніпулює, зраджує рідних і готовий піти на найбрудніші підступи, аби лише довести власну перевагу й дістатися крісла керівника.

"Спадкоємці": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі на Rotten Tomatoes називають серіал бездоганним шедевром сучасної телевізійної драми. Вони відзначають блискучу акторську гру та феноменальний сатиричний сценарій.

"Пітьма"

Рейтинг IMDb – 8,7

Таємниче зникнення двох підлітків у похмурому німецькому містечку Вінден руйнує оманливий спокій місцевої громади. Пошуки дітей зривають маски з чотирьох сусідніх родин і витягують на світло десятиліття ретельно прихованої брехні, зрад та взаємних образ. Поступово розслідування заводить героїв у химерну часову аномалію, де події минулого, сьогодення й майбутнього нерозривно сплітаються між собою.

"Пітьма": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Експерти Rotten Tomatoes відзначають атмосферу безвиході та видатний музичний супровід серіалу. Водночас рецензенти застерігають, що величезна кількість персонажів у різних часових лініях часом надто перевантажує сприйняття і збиває з пантелику.

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