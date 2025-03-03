Едріан Броуді – найкращий актор за версією Оскара-2025
- Едріан Броуді переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" на Оскарі-2025 за роль у фільмі "Бруталіст".
- Інші номінанти: Тімоті Шаламе, Колман Домінго, Рейф Файнс, Себастіан Стен.
Цієї ночі проходить 97-ма церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії Оскар. Одна з найважливіших номінацій – "Найкраща чоловіча роль", в якій перемогу здобув Едріан Броуді.
Актор отримав статуетку за роль у фільмі "Бруталіст". Більше про те, що відомо про стрічку, цьогорічного переможця у головній номінації премії та його конкурентів, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.
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Це вже другий Оскар в кар'єрі Едріана Броуді. Зі сцени актор подякував своїм колегам, мамі й татові, які були на церемонії нагородження. Він також виголосив невеличку промову, в якій згадав "про постійні травми війни, антисемітизму та расизму". Він заявив, що молиться за інклюзивніше суспільство і сказав, що ненависть немає розповсюджуватися.
Номінанти у категорії "Найкраща чоловіча роль"
- Едріан Броуді ("Бруталіст").
- Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець").
- Колман Домінго ("Сінг-Сінг").
- Рейф Файнс ("Конклав").
- Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа").
Про що фільм "Бруталіст"
Події фільму відбуваються після закінчення Другої світової війни – у 1947 році. Угорський архітектор Ласло Тот та його дружина Ержебет емігрують до Сполучених Штатів Америки та розпочинають нове життя. Вони хочуть залишити у минулому жахи війни й побудувати хороше майбутнє. Життя подружжя у країні можливостей змінюється, коли вони зустрічають таємничого клієнта.
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