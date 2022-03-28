"CODA: У ритмі серця" – найкращий фільм року: що відомо про лауреата Оскара-2022

Головна інтрига найпопулярнішої премії Оскар у 2022 році розкрита. Престижну нагороду вечора забрав фільм "CODA: У ритмі серця" режисера Сіан Хедер.

Як повідомляє 24 канал, у номінації "Найкращий фільм року" було представлено 10 стрічок. За головну нагороду Оскара-2022 поборолись: "Белфаст", "CODA: У ритмі серця", "Не дивіться вгору", "Сядь за кермо моєї машини", "Дюна", "Король Річард", "Алея жаху", "Лакрична піца", "У руках пса" та "Вестсайдська історія".

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Фільм "CODA: У ритмі серця" переміг на Оскарі-2022

Такі результати стали несподіваними для кіноманів, адже стрічка "CODA: У ритмі серця" не лідирував у рейтингах букмекерів.



"CODA: У ритмі серця" – найкращий фільм року / Фото Variety

"CODA: У ритмі серця": що відомо про картину

Це американський художній фільм режисера Сіан Хедер. Його прем'єра відбулася на кінофестивалі Санденс у 2021 році. Головну роль у ньому зіграла Емілія Джонс.

За сюжетом, дівчина Рубі Россі мешкає в маленькому містечку в Массачусетсі. Її батьки та брат – глухі, а вона єдина, хто ще в сім’ї чує. В родині вона грає роль сурдоперекладача, але сильно мріє стати співачкою.

Окрім цьогорічного Оскара, картина завоювала найвищі нагороди Гільдії продюсерів та Гільдії кіноакторів.

"CODA: У ритмі серця": дивіться трейлер

Нагадаємо, фільм отримав три номінації на Оскарі: "Найкращий фільм", "Найкращий адаптований сценарій" та "Найкраща чоловіча роль другого плану".