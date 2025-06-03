3 нові українські фільми, які стануть справжніми хітами: дати найочікуваніших прем'єр
- Три нові українські фільми: "Мавка. Справжній міф", "Потяг до Різдва", і "Потяг "Червона Рута"" почнуть знімати у 2025 році та вийдуть у прокат протягом 2025-2026 років.
- Ці фільми є продовженням популярних стрічок з комерційним успіхом.
Стали відомими дати всеукраїнського кінотеатрального прокату трьох майбутніх хітів. Це романтичне фентезі "Мавка. Справжній міф", сімейні комедії "Потяг до Різдва" та "Потяг "Червона Рута"".
Усі три проєкти почнуть знімати у 2025-му році та випустять в український прокат протягом 2025-2026-х років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на FILM.UA.
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Найочікуваніші українські фільми, які стануть хітами всеукраїнського кінотеатрального прокату
- "Потяг до Різдва" глядачі побачать вже на різдвяні свята – 1 грудня 2025 року,
- "Мавка. Справжній міф" – 1 березня 2026 року,
- "Потяг "Червона Рута"" – 24 серпня 2026 року до нагоди 35 річниці Дня Незалежності України.
Кожен з цих фільмів є продовженням популярних стрічок, які стали народними хітами та можуть похвалитися комерційним успіхом в українському та міжнародному прокатах. Так, "Потяг у 31 грудня" зібрав понад 52 мільйони гривень в Україні та наразі є найкасовішим українським фільмом 2025 року.
"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму
А повнометражна анімація "Мавка. Лісова пісня" є найуспішнішим національним фільмом за всю історію українського кіновиробництва, що зібрав понад 21 мільйон доларів у кінотеатрах всім світом.
Що відомо про найочікуваніші прем'єри
"Потяг до Різдва" продовжує історію улюблених героїв "Потягу у 31 грудня". Волею випадку напередодні Різдва в один потяг сідають абсолютно різні пасажири зі своїми проблемами та мріями, і тепер їм усім доведеться організовувати Святу вечерю просто в вагоні ресторані. В очікуванні першої зірки всі пасажири об'єднуються в одну велику українську родину. І починають ставатися дива.
Ще одна історія героїв "Потягу у 31 грудня", але цього разу літня, – стане основою сімейної комедії "Потяг "Червона Рута". Червона рута – це український культовий символ справжнього кохання, легендарна пісня і квітка, про яку складали міфи, однойменний фестиваль і навіть реальний потяг, що існував в 70-х роках та був червоного кольору. У цій історії цей символ комусь допоможе знайти справжнє кохання, комусь – зберегти його, а комусь – зрозуміти, що воно завжди було поруч. Події стрічки будуть присвячені 35-й річниці Незалежності України та 55-річчю виходу культового мюзиклу "Червона рута".
"Потяг до Різдва" та "Потяг "Червона Рута" виробляються і виходять в український прокат у рамках стратегічної співпраці FILM.UA з мережею мультимаркетів "Аврора".
"Мавка. Справжній міф" – це нове унікальне романтичне фентезі у Всесвіті Мавки. Художній фільм надихався автентичною міфологією і розповість історію нових героїв та пристрастей. У центрі сюжету – Мавка, містична і небезпечна лісова німфа, яка закохується у біолога Лук'яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому озері, де на людські душі чекають русалки та інші мавки. І вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні.
Кінотеатральний дистрибутор фільмів на території України – компанія Green Light Films в колаборації з FILM.UA Дистрибуція. Раніше компанії вже мали успішний спільний досвід прокату фільмів "Песики" (32 мільйони гривень касових зборів) та "Потяг у 31 грудня" (52 мільйони гривень касових зборів).
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