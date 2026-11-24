Останній місяць року традиційно дарує глядачам наймасштабніші блокбастери, захопливі пригоди та святкові історії для всієї родини. У грудні 2026–го на великих екранах зійдуться головні фантастичні франшизи сучасності, напружені трилери та комедії з голлівудськими зірками першої величини.

Про найгучніші кінопрем'єри грудня 2026 року – розповідає 24 Канал.

"Дюна: Частина третя" (2026)

Дата виходу в Україні: 17 грудня

Минуло майже двадцять років відтоді, як Пол Атрід посів трон Імперіуму, проте його влада опиняється під загрозою. Нові вороги та масштабно спланована змова, у центрі якої опиняється Чані, розпалюють велике повстання. Головному героєві доведеться розплачуватися за наслідки власних рішень і визначити, яку ціну він готовий заплатити за збереження контролю над всесвітом.

"Дюна: Частина третя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Месники: Сходження Доктора Дума" (2026)

Дата виходу в Україні: 17 грудня

Герої з трьох різних всесвітів опиняються на одному смертельно небезпечному шляху. Цього разу їм протистоїть ворог, чия сила перевершує всі попередні загрози, із якими стикалися захисники Землі. Супергерої об'єднають зусилля, щоб зупинити безжального Доктора Дума до того, як він знищить звичну реальність.

"Месники: Сходження Доктора Дума": дивіться трейлер фільму онлайн

"Джуманджі: Велика втеча" (2026)

Дата виходу в Україні: 24 грудня

Знайома четвірка друзів знову змушена вступити в небезпечну гру. Однак цього разу її світ сам виривається назовні, перетворюючи вулиці рідного міста на зону смертельних пасток. Правила повністю змінилися, а звичні кордони рівнів зникли, тож героям доведеться проявити неабияку кмітливість та командну згуртованість.

"Джуманджі: Велика втеча": дивіться трейлер фільму онлайн

"Люта нічка 2" (2026)

Дата виходу в Україні: 3 грудня

Суворий Санта-Клаус знову виходить на стежку війни, коли різдвяний спокій опиняється під загрозою. Напередодні свята безжальне угруповання злочинців бере в заручники відвідувачів торговельного центру, не підозрюючи, хто саме прийде їм на порятунок. Опинившись у списку неслухняних і втративши свою магію, герой покладається лише на кулаки, підручні засоби та допомогу місіс Клаус, щоб влаштувати бандитам справжнє пекло замість омріяних подарунків.

"Люта нічка 2": дивіться трейлер фільму онлайн

"Дебют" (2026)

Дата виходу в Україні: 10 грудня

Скромна домогосподарка несподівано отримує пропозицію зіграти головну роль у постановці місцевого театру. Ексцентричний та владний режисер настільки захоплює жінку творчим процесом, що вона цілком забуває про звичні домашні обов'язки. Нове життя героїні поступово перевертає догори дриґом стосунки всередині її родини.

"Дебют": дивіться трейлер фільму онлайн

А якщо ви хочете поностальгувати за минулим, то маємо для вас чудову добірку фільмів 90-х та нульових, які повернуть у часи безтурботної молодості.