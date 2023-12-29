Блискучі прем'єри: 4 найочікуваніші серіали 2024 року

З приходом нового року на нас очікує чимало крутих серіалів, які варто переглянути. Серед них другий сезон серіалу "Венздей", "Ходячі мерці: Мертве місто" та інші.

Читайте про прем'єри, яких варто очікувати у 2024 році та відмітьте ці дати у календарі, аби точно не пропустити продовження улюблених історій, але зародження нових.

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"Венздей" 2 сезон

За сюжетом серіалу 15-річна Венздей, яку вигнали з кількох шкіл протягом року, вирушає до академії Невермор. Ця академія – колишній навчальний заклад її батьків і колишнє місце навчання самого Едгара По, приймає учнів, які зазнають труднощів у звичайних школах – перевертні, вампіри та інші "відщепенці", вони ж називають себе ізгоями.

Батьки сподіваються, що серед таких учнів Венздей зможе відчути себе комфортно і, можливо, знайти друзів. Однак навіть в цьому навколишньому середовищі дівчинка виявляється занадто маргінальною: її розлючує дуже весела сусідка по кімнаті, а стосунки з найпопулярнішою дівчинкою в школі швидко псуються.

Намагаючись розібратися у складних стосунках, Венздей вирішує залишитися в академії, тим більше, що в невеликому містечку поруч відбуваються вбивства, що прокидають в ній цікавість. Крім того, дівчинка стикається з таємницями, які пов'язані з її батьками.

"Венздей": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дивні справи" 5 сезон

Дії серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому містечку Хоукінс, яке стикається з надприродними подіями. У центрі сюжету серіалу – група школярів, які на момент старту сюжету мали близько 12 років (проте до 4 сезону вони помітно подорослішали), а також їхні батьки й старші брати та сестри разом з їхніми друзями.

"Дивні справи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ходячі мерці: Мертве місто"

Серіал розповідає історію подорожі Меггі та Нігана через постапокаліптичний Мангеттен, відірваний від материка, у намаганні знайти викраденого сина Меггі, Гершеля. Місто, що зазнало руйнувань, наповнене як мертвими, так і мешканцями, які перетворили Нью-Йорк на свій власний світ, повний анархії, небезпеки, краси та жаху.

"Ходячі мерці: Мертве місто": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вікінги: Вальгалла"

У продовженні "Вікінгів" представлено нове покоління видатних героїв, які вступають на сцену сто років після відомих подвигів своїх попередників. Тепер на їхніх плечах лежить завдання творити власну історію.

"Вікінги: Вальгалла": дивіться онлайн трейлер серіалу