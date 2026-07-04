5 найочікуваніших серіалів липня, які не варто пропускати

Липень – це той місяць, коли половина людей планує відпустку, а друга половина вже морально готується провести її перед телевізором. І якщо стримінги продовжать так засипати глядачів прем'єрами, шансів вибратися на пляж стає дедалі менше.

Цього місяця нас чекають повернення гучних хітів, нові кримінальні історії, корейське фентезі та Аня Тейлор-Джой, яка вкотре доводить, що втекти від минулого в кіно майже так само складно, як перестати оформлювати підписки на нові сервіси. Тож лови добірку від 24 каналу.

Радимо 5 серіалів з рейтингом IMDb 8+, які не захочеться ставити на паузу

"Таємниця бункера"

Дата випуску: 3 липня

Жанр: антиутопія, постапокаліптика

У третьому сезоні Джульєтта Ніколс втратить пам'ять, глядачі нарешті дізнаються більше про походження бункерів, а історія розгортатиметься одразу у двох часових лініях. Якщо все піде за планом, цього разу серіал подарує не лише красиву картинку, а й більше відповідей.



"Таємниця бункера": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Лакі"

Дата випуску: 15 липня

Жанр: кримінальний трилер

Аня Тейлор-Джой перевтілюється в колишню злочинницю, яка мріє залишити кримінальний світ позаду. Проблема лише одна: кримінальний світ категорично проти.



"Лакі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Яструб"

Дата випуску: 16 липня

Жанр: комедія

Netflix вирішив, що одного повернення Адама Сендлера в гольфі замало, і випускає ще одну історію про спортсмена, який не збирається миритися зі статусом "колишнього".

Цього разу рятувати кар'єру буде Вілл Феррелл. Навіть якщо ви ніколи не дивилися гольф, шансів посміятися тут значно більше, ніж навчитися правильно тримати ключку.



"Яструб": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Східний палац"

Дата випуску: 17 липня

Жанр: темне фентезі

Якщо звичайні детективи вже не дивують, Netflix підготував темне фентезі з мисливцем на привидів, придворною, яка спілкується з мертвими, та загадками стародавнього палацу.

Схоже, корейські серіали вкотре доводять, що вміють поєднати містику, драму й видовищність краще за багатьох конкурентів.



"Східний палац": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Несамовита"

Дата випуску: 27 липня

Жанр: кримінальний трилер, драма

Кримінальний трилер про агентку ФБР, яка полює на небезпечну жінку-вбивцю. Звучить як багато серіалів? Так. Але хороших детективів багато не буває, особливо таких захоплюючих.

"Несамовита": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ну і не оминітьувагою ці захоплюючі серіали від Netflix.