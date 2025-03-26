10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які підкорили глядачів в Україні

Платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших фільмів в Україні за останній тиждень. До списку потрапило різножанрове кіно – від напружених трилерів до комедій та анімаційних стрічок для всієї сім'ї.

Якщо ви у пошуках нових варіантів цікавих фільмів на вечір, зверніть увагу на рейтинг фільмів від Netflix, пише Кіно 24. Саме ці стрічки найчастіше дивилися в Україні упродовж останнього часу.

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"Електричний штат"

Події фільму розгортаються у футуристичній версії 90-х років, де замість людей всю роботу виконують роботи. Зрештою, вони бунтуються та влаштовують повстання. Через два роки винахідник Ітан з'єднує людський мозок з механічними тілами дроїдів, що допомагає людям прорватися вперед у війні, а роботи змушені капітулювати.

Юна Мішель, яка втратила свою сім'ю, раптом зустрічає незнайомого робота, який стверджує, що в ньому – розум її загиблого брата. Отже, він повинен бути живим. Дівчина кидається на пошуки родича з колишнім військовим і контрабандистом.

"Електричний штат": дивіться трейлер онлайн

"Остання подорож Деметри"

У 1897 році торговий корабель "Деметра" доставляє таємничий вантаж до Лондона. Та з перших днів відплиття на судні починають відбуватися дивні речі. Ночами моторошна істота вбиває худобу, а потім нападає на членів екіпажу. Капітан, його помічник, лікар та пасажирка намагаються здолати чудовисько.

Фентезійний фільм жахів "Остання подорож Деметри" вийшов ще влітку 2023 року, а тепер він завойовує й стримінгові платформи.

"Остання подорож Деметри": дивіться трейлер онлайн

"Щенячий патруль: Мегакіно"

Поряд з планетою пролітає метеорит, тож усе місто збирається на нього подивитися. Щенячий патруль та його лідер Райдер перебувають серед натовпу глядачів. Їхні плани руйнує лиходійка Вікторія, яка направляє метеорит на штаб-квартиру патруля. Після падіння камінь розпадається на кристали, що наділяють людей надздібностями. Поки злодії полюють на ці кристали, Щенячий патруль готовий боротися з Вікторією.

Мультфільм однозначно сподобається дітлахам, але його можна дивитися і всією сім'єю.

"Щенячий патруль: Мегакіно": дивіться трейлер онлайн

До рейтингу найпопулярніших фільмів Netflix за останній тиждень увійшли й інші стрічки: від анімаційних до комедійних.