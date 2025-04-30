10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які стали фаворитами українських глядачів
- Netflix щотижня оновлює список найпопулярніших фільмів, які часто дивляться українці, включаючи "Спустошення", "Заручник у магазині Apple" та "Коли ти вийдеш заміж?".
- Серед інших популярних фільмів: "Список мрій", "Секрети домашніх тварин 2", "Щенячий патруль. Мегакіно", "Брати Супер Маріо у кіно", "Нікчемний я 3", "Електричний штат" та "Дятел Вуді вирушає у табір".
Платформа Netflix щотижня оновлює свій список найпопулярніших фільмів та серіалів на стримінгу. Цього разу вони опублікували нову добірку стрічок, які найчастіше дивляться українці.
У рейтингу можна побачити абсолютно різножанрові кіноісторії. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на добірку від Netflix.
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"Спустошення"
За сюжетом бойовика, розчарований детектив заглиблюється в кримінальний світ, щоб урятувати сина впливового чоловіка після невдалої крадіжки наркотиків. Він намагається допомогти сину впливового політика, який потрапив у пастку між мафією і продажними копами.
"Спустошення": дивіться онлайн трейлер фільму
"Заручник у магазині Apple"
Це фільм, заснований на реальних подіях. За сюжетом, озброєний чоловік заходить у магазин Apple у серці Амстердаму. Цей інцидент призводить до того, що поліції доводиться розв’язувати дуже делікатну проблему.
"Заручник у магазині Apple": дивіться онлайн трейлер фільму
"Коли ти вийдеш заміж?"
Це популярна українська романтична комедія, яка вже декілька тижнів поспіль тримається у 10 найпопулярніших фільмів на Netflix. Стрічка навіть очолила рейтинг найкращих кіноісторій на платформі.
За сюжетом, Ксенія чудово орієнтується в тонкощах мистецтва, але в особистих стосунках їй не щастить. Зрада нареченого напередодні весілля зруйнувала її віру в кохання. Та несподівані пригоди на морі та загадкова картина Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?" відкривають перед нею шлях до справжніх почуттів.
"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму
Серед найпопулярніших фільмів також опинились такі стрічки:
- "Список мрій"
- "Секрети домашніх тварин 2"
- "Щенячий патруль. Мегакіно"
- "Брати Супер Маріо у кіно"
- "Нікчемний я 3"
- "Електричний штат"
- "Дятел Вуді вирушає у табір"
Обирайте свого фаворита та дозвольте собі розслабитись після напруженого дня.