10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які обирають українці

Стримінгова платформа Netflix оновила свій список найпопулярніших фільмів, представивши кіноновинки, які захопили увагу українських глядачів. Цього разу до рейтингу найкращих увійшли справжні хіти, які варто додати до вашого списку для перегляду.

Якщо ви вже вичерпали свій поточний список фільмів, обирайте нові стрічки з нашої добірки. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список найпопулярніших фільмів, які обирають українці і які варто переглянути вам.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Спадщина"

За сюжетом фільму, після смерті багатого дядька, його родина починає боротися за частину його величезного статку. Маєток, що входить у цей статок, приховує безліч складних головоломок та таємниць.

Різноманітні інтриги, зради та переплетеність інтересів у родині стають основою сюжету, розкриваючи непередбачувані події та напружені взаємини.

"Спадщина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шлях відплати"

За сюжетом фільму, спецпризначенка повертається додому у пошуках відповідей після трагічної загибелі її батька. Вона намагається знайти винних у цьому злочині й вирішити, що саме сталося.

Прибувши у своє рідне місто, вона ненавмисно розкриває небезпечну змову, що може мати серйозні наслідки для неї й для інших людей.

"Шлях відплати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дракула. Невідома історія"

Історія особистості Влада III Цепеша породила безліч легенд, з найвідомішою із них знайомі практично всі. Фільм розповість правдиву історію Влада Дракули (Дракона), видатного вершника і воїна. Свою репутацію граф здобув не миттєво, але частково це було завдяки його батькові.

Він пережив чимало війн, як за свої землі, так і за серце коханої, що привело до кривавих розправ і одночасно спрямувало його на шлях об'єднання Румунських земель.

"Дракула. Невідома історія": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ці фільми вам до смаку, то варто звернути увагу і на такі стрічки:

"Пастка"

"У глибинах Сени"

"Ультрамен: Сходження"

"Червоний дракон"

"Атлас"

"Академія пана Клекса"

"Код доступу "Кейптаун""

Ці фільми представляють абсолютно різні жанри та сюжети. Це дозволяє вам знайти свого фаворита серед такого великого різноманіття варіантів на Netflix.