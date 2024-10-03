10 найкращих фільмів на Netflix, які найчастіше обирають для перегляду українці
Джерело:Netflix
Наближаються вихідні, і це ідеальний час для перегляду чогось захопливого. Якщо ви ще не вирішили, який фільм обрати для затишного вечора вдома, не варто хвилюватися — ми зібрали список із 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які найбільше переглядають українські глядачі.
Ці стрічки різняться жанрами, тож кожен знайде щось для себе. У матеріалі Кіно 24 обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь.
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Найпопулярніші фільми на Netflix
"Огидні"
У футуристичному світі, де суспільство суворо контролює стандарти краси, кожен підліток зобов'язаний пройти пластичну операцію, щоб відповідати ідеальним зовнішнім критеріям. У цьому антиутопічному світі зовнішність визначає статус і прийняття у соціумі. Головна героїня – дівчина-підліток, яка вже на порозі своєї обов’язкової операції, але її думки зайняті зовсім іншим. Її найкраща подруга раптово зникає безслідно, залишаючи лише загадкові натяки.
Відчуваючи, що подруга не просто втекла, а можливо, виявила щось небезпечне про суспільство, в якому вони живуть, дівчина вирішує піти на пошуки правди.
"Огидні": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ребел-Ридж"
Колишній морпіх, який пройшов крізь численні небезпеки на службі, стикається з новим викликом у мирному житті. Його брат потрапляє до в'язниці, і герой намагається внести заставу, щоб витягнути його з біди. Однак, коли він збирає необхідні гроші й передає їх, поліція несподівано привласнює їх собі, не звільняючи брата. Замість того, щоб опустити руки, колишній морпіх вирішує взяти справу у свої руки.
"Ребел-Ридж": дивіться онлайн трейлер фільму
"Підземелля і дракони: Честь злодіїв"
Чарівний і спритний злодій, відомий своїми майстерними крадіжками, разом із групою талановитих авантюристів вирішує здійснити надзвичайно ризиковану місію – епічне пограбування. Їхня мета – повернути втрачену реліквію, яка володіє неймовірною силою і може змінити долі цілих цивілізацій. Кожен член команди володіє унікальними навичками: майстер меча, харизматичний маг, досвідчений злодій, невловимий шпигун і мудрий стратег. Їхній план ретельно розроблений, і здається, що успіх – лише питання часу.
Однак все йде шкереберть, коли на їхньому шляху з'являється несподівана і небезпечна перешкода.
"Підземелля і дракони: Честь злодіїв": дивіться онлайн трейлер фільму
Серед найпопулярніших стрічок на Netflix, які захоплюють глядачів своєю неповторністю та різноманіттям жанрів, виділяються також наступні хіти:
- "Яремчук: Незрівнянний світ краси"
- "Особливо небезпечний"
- "Боксер"
- "Форсаж: Гоббс та Шоу"
- "Ведмідь під кайфом"
- "Спілка"
- "Єті"
Ці стрічки вже завоювали любов глядачів і стали улюбленими для перегляду на вихідних. Обирайте фільм із цього рейтингу Netflix і насолоджуйтесь незабутніми моментами перегляду!