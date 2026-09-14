10 фільмів, які стали фаворитами українських глядачів на платформі Netflix

Платформа Netflix оновила щотижневий рейтинг найпопулярніших фільмів серед українських користувачів. Перші позиції впевнено захопили напружені психологічні драми та гостросюжетні детективи, де сімейні секрети переплітаються з небезпечними розслідуваннями.

Про найулюбленіші фільми Netflix в Україні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

"Шепотун"

Рейтинг IMDb – 6,2

Овдовілий письменник Том Кеннеді разом із маленьким сином Джейком переїжджає до тихого провінційного містечка, сподіваючись почати життя з чистого аркуша. Однак у цьому місті зникає дитина, а сам злочин дивовижним чином повторює почерк сумнозвісного серійного вбивці на прізвисько Шепотун, якого посадили за ґрати багато років тому. Коли син Тома опиняється в небезпеці, письменник змушений звернутися за допомогою до свого батька – колишнього детектива, який свого часу й затримав маніяка.

"Шепотун": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять гнітючу скандинавську атмосферу серіалу, вдалу режисуру й переконливий акторський дует Роберта Де Ніро та Адама Скотта. Водночас оглядачі критикують стрічку за повільний темп, передбачуваність фінальних поворотів і не до кінця реалізований потенціал оригінального роману.

"Загадкова жінка"

Рейтинг IMDb – 6,1

Данський психологічний трилер розповідає про жінку, на ім'я Луїза, чиє щасливе життя несподівано перетворюється на справжній кошмар. Героїня починає підозрювати власного чоловіка у приховуванні моторошних таємниць і поступово втрачає контроль над реальністю. Чим глибше вона занурюється у власне розслідування, тим більше сумнівів виникає щодо її власного минулого та людей, які перебувають поруч.

"Загадкова жінка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має схвальні коментарі за виразну акторську гру головної героїні. Оглядачі вказують, що фільм вдало маніпулює очікуваннями аудиторії, хоча повільний темп оповіді у середині хронометражу може випробувати терпіння частини глядачів.

"Війна Чарлі Вілсона"

Рейтинг IMDb – 7,0

На початку 1980-х років Чарлі Вілсон несподівано для всіх захоплюється війною в Афганістані та вирішує таємно організувати масштабне постачання зброї місцевим повстанцям для боротьби з радянськими окупантами. Об'єднавши зусилля з впливовою техаською мільйонеркою та норовливим агентом ЦРУ, конгресмен провертає найбільшу приховану операцію в історії розвідки.

"Війна Чарлі Вілсона": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять блискучу режисерську роботу Аарона Соркіна і неперевершений акторський склад на чолі з Томом Генксом, Джулією Робертс і Філіпом Сеймуром Гоффманом. Деякі оглядачі водночас зазначають, що фільм занадто легковажно подає складні геополітичні наслідки, зосереджуючись скоріше на гуморі, ніж на трагізмі реальних подій.

Серед інших фільмів, які увійшли до щотижневого рейтингу Netflix в Україні:

"Любов зла";

"Останній дім";

"72 години";

"Кіт у чоботях";

"Шрек";

"Мій найкращий друг, його дівчина і я";

Grand Theft Auto: An Extended Look.

А якщо ви хочете присвятити свій вечір перегляду серіалів, то ми вже підготували для вас добірку стрічок з якісним українським дубляжем.