Їх найчастіше дивляться в Україні: 10 найпопулярніших фільмів на Netflix
- Українці найчастіше дивляться на Netflix як вітчизняні новинки, так і іноземні прем'єри, зокрема "Відпустка наосліп", "Бабуні" та "Песики".
- До списку популярних також увійшли фільми: "Вулиця страху: Королева випускного", "Спустошення", "Поганий вплив", "Поза юрисдикцією", "Велика прогулянка", "Тролі: Знову разом" та "П'ять ночей у Фредді".
Netflix продовжує поповнювати свої каталоги новими фільмами. Багато з них миттєво потрапляють у список найпопулярніших стрічок на платформі. Серед них є й українське кіно.
За останній тиждень українці найчастіше дивилися на Netflix різноманітні фільми: від вітчизняних новинок до цікавих іноземних прем'єр. Кіно 24 детальніше розповість про ті стрічки, які обирали в Україні.
Дивіться також Що подивитись на 12-му Чілдрен Кінофесті та коли й де відбудеться подія
"Відпустка наосліп"
У центрі сюжету романтичної комедії – успішна київська бізнеследі, до якої з повагою ставиться керівництво, але решта колективу її відверто ненавидять. Підлеглі вирішують відправити шефиню у відпустку та купують їй квиток на верхівку українських Карпат. Там на неї чекають різноманітні пригоди, сюрпризи і знайомства, що змінюють життя.
"Відпустка наосліп": дивіться трейлер онлайн
"Бабуні"
Головний герой Джо після труднощів в особистому житті, проблем на роботі й втрати матері хоче, щоб доля дала йому другий шанс. Чоловіку спадає на думку ідея – відкрити ресторан. Та сам він не є експертом в кулінарії й не має великого бюджету. Тому вирішує найняти на роботу бабусь, адже хто як не вони знають, як смачно нагодувати людей.
"Бабуні": дивіться трейлер онлайн
"Песики"
Фільм розповідає про егоцентричну кар'єристку Яну, яка випадково накладає на себе закляття. Всі чоловіки, які мають з нею стосунки, перетворюються на собак. Та це випробування переслідує Яну не дарма – так вона має навчитися справжньої любові й турботи та змінити своє ставлення до життя.
"Песики": дивіться трейлер онлайн
До того ж у список найпопулярніших фільмів за останній тиждень потрапили й інші новинки та останні хіти у світі кіно:
- "Вулиця страху: Королева випускного"
- "Спустошення"
- "Поганий вплив"
- "Поза юрисдикцією"
- "Велика прогулянка"
- "Тролі: Знову разом"
- "П'ять ночей у Фредді".