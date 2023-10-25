Вже не "Люпен": 10 фільмів і серіалів, які зараз українці дивляться на Netflix

25 жовтня 2023, 18:30
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Джерело:

Netflix

Netflix щотижня оновлює список фільмів і серіалів, які найчастіше переглядають в Україні. Новий рейтинг очолили серіал "Падіння дому Ашерів" та фільм "Двійник".

Ці рейтингові списки охоплюють період з 16 по 22 жовтня. Які ще стрічки стали улюбленими серед українців – дізнавайтеся далі. 

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Найпопулярніші фільми на Netflix

Раніше українці найчастіше переглядали трилер "Чиста гра", однак минулого тижня надали перевагу бойовику "Двійник" з Віллом Смітом, який вийшов ще у 2019 році. Згідно з сюжетом, снайпер, який пішов у відставку, стикається з молодшим і сильнішим клоном самого себе, якого таємне урядове агентство розробило, щоб убити його.

"Двійник": дивіться онлайн трейлер фільму

Також в Україні зараз дивляться: 

  • "Літні татусі", 2023 рік;
  • "Плазуни", 2023 рік;
  • "Чиста гра", 2023 рік;
  • "Знахар", 2023 рік;
  • "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
  • "Нескінченність", 2021 рік;
  • "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік;
  • "Диктатор", 2012 рік;
  • "Поїздка в Америку", 1988 рік. 

Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

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    Найпопулярніші серіали на Netflix

    Два тижні поспіль у лідерах серед серіалів був 3 сезон "Люпену", однак тепер рейтинг очолив новий серіал "Падіння дому Ашерів". У ньому йдеться про жорстоких брата і сестру, які будують сімейну династію, щоб забезпечити собі безбідне майбутнє. Але її спадкоємці починають гинути один за одним за загадкових обставин.

    "Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

    Також в Україні зараз дивляться:

    • "Люпен", 3 сезон;
    • "Люпен", 1 сезон;
    • "Люпен", 2 сезон;
    • "Бекхем", мінісеріал;
    • "Сексуальна освіта", 4 сезон;
    • "Тіла", мінісеріал;
    • "Я прокинулася вампіркою", 1 сезон;
    • "Усе й зараз", 1 сезон;
    • "Любе дитя", мінісеріал.


    Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

    Автор: Христина Кобак