10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які варто переглянути

Netflix оновив рейтингові списки фільмів та серіалів в кожній країні. За період від 19 по 25 червня українці найчастіше переглядали бойовик "Евакуація 2" та 6 сезон серіалу "Чорне дзеркало".

Друге місце серед проєктів зайняли український фільм "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча та серіал "Гламур" про одержимого косметикою Марка, повідомляє 24 Канал. Драму, комедію, пригоди чи бойовик – на Netflix завжди є, що подивитися.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

За період від 19 по 25 червня в Україні найбільше переглядали пригодницький бойовик з Крісом Гемсвортом "Евакуація 2". Він ґрунтується на графічному романі Ciudad Анда Паркса, Джо Руссо, Ентоні Руссо, Фернандо Леон Гонсалеса та Еріка Скіллмана.

У фільмі йдеться про найманого вбивцю Тайлера Рейка, який в черговий раз вирушає на смертельну місію. Цього разу йому доручено рятувати сім'ю безжалісного грузинського злочинця. Події розгортаються в засніженому регіоні Східної Європи, створюючи особливу атмосферу.

"Евакуація 2": дивіться трейлер

Більше фільмів у рейтингу:

"Люксембург, Люксембург", 2023 рік;

"Евакуація", 2020 рік;

"Крізь моє вікно: Розділені морем", 2023 рік;

"Співай 2", 2021 рік;

"Памфір", 2022 рік;

"Ідеальна знахідка", 2023 рік;

"Гра на пониження", 2015 рік;

"Мати", 2023 рік;

"Крізь моє вікно", 2022 рік.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

Серед серіалів лідерську позицію тримає 6 сезон похмурої сатиричної антології журналіста Чарлі Брукера "Чорне дзеркало". Шоу показує вплив сучасних технологій на життя людей. У 6 сезоні "Чорного дзеркала" залучений великий зірковий склад, зокрема Зазі Бітц, Джош Гартнетт, Аарон Пол, Сальма Гаєк, Енні Мерфі та інші.

"Чорне дзеркало" 6 сезон: дивіться трейлер

Більше серіалів у рейтингу: