10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які можна переглянути за вихідні
Netflix опублікував список найпопулярніших фільмів та серіалів. У лідери вийшла комедія з Адамом Сендлером "Тебе не запрошено на мою бат-міцву" та кримінальне шоу "Хто така Ерін Картер?".
Серед інших стрічок у рейтингу – українська драма "Мирний-21" та мелодрама "Вибери кохання". Рейтингові списки охоплюють період від 28 серпня по 3 вересня 2023 року.
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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix
За останній тиждень українці найбільше переглядали зухвалу комедію про дорослішання з Ідіною Мензел, Джекі Сендлер, Адамом Сендлером, Седі Сендлер і Санні Сендлер "Тебе не запрошено на мою бат-міцву". За сюжетом, Стейсі й Лідія – найкращі подруги, і кожна прагне влаштувати незабутню бат-міцву. Але плани дівчат може зруйнувати популярний хлопець і шкільна драма.
"Тебе не запрошено на мою бат-міцву": дивіться трейлер
Більше фільмів у рейтингу:
- "Вибери кохання" (2023 рік),
- "Місія Стоун" (2023 рік),
- "Книжковий клуб убивць" (2023 рік),
- "Хакер" (2015 рік),
- "Король мавп" (2023 рік),
- "Шалений патруль 2" (2016 рік),
- "Мирний-21" (2023 рік),
- "Секрети домашніх тварин" (2016 рік),
- Бебі бос (2017 рік).
Перше місце серед серіалів зайняв кримінал "Хто така Ерін Картер?". Евін Агмад ("Дурні гроші") зіграла шкільну вчительку, яка змушена протистояти злочинному світу, щоб захистити свою дочку.
Опис усіх серій:
- Епізод 1. Мальовниче життя Ерін несподівано змінюється, коли вона самотужки стає на заваді грабіжникам у супермаркеті. Цей вчинок приголомшує її доньку.
- Епізод 2. Допитливий сусід Ерін із поліції звертається до неї з проханням по допомогу, доки вона намагається вдавати перед донькою, що все гаразд.
- Епізод 3. Ерін намагається знищити докази своїх дій, але все більше заглиблюється в небезпечну ситуацію. Підозри Гарпер щодо матері зростають.
- Епізод 4. Погляд у минуле Ерін розкриває, як вона стала матір’ю, а також які неймовірні таємниці вона змушена приховувати.
- Епізод 5. Еміліо наближається до важливого доказу, але його розслідування опиняється під загрозою. Ерін змушена зізнатися в усьому чоловікові й доньці.
- Епізод 6. Привид із минулого Ерін розшукує її заради помсти, тож у небезпеці опиняються навіть її близькі.
- Епізод 7. Ерін вимушено об’єднує сили з несподіваним союзником, щоб урятувати найдорожче. Сміливе проникнення на ворожу територію призводить до великої жертви.
"Хто така Ерін Картер?": дивіться трейлер
Більше серіалів в рейтингу:
- "Ван-Піс", 1 сезон,
- "Таблетка від болю", мінісеріал,
- "Рагнарок", 1 і 2 сезони,
- "Розчарування", частина 5,
- "Депп проти Герд", документальний серіал,
- "Життя до 100 років: Таємниці блакитних зон", мінісеріал.