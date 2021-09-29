Найпопулярніші серіали і фільми Netflix: "Бріджертони" і "Люпен" – фаворити

29 вересня 2021 , 13:18
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Джерело:

Variety

Один з генеральних директорів Netflix Тед Сарандос, виступаючи на конференції Vox Media's Code, показав свіжі рейтинги найпопулярніших серіалів і фільмів на стрімінговому сервісі.

На конференції Vox Media's Code Тед Сарандос показав два слайди. На одному з них був список найпопулярніших шоу Netflix за кількістю передплатників, які переглянули шоу або фільм в перші 28 днів після випуску, на другому – за кількістю загального часу, витраченого на перегляд.

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Перший сезон "Бріджертонів" зайняв перше місце як за кількістю передплатників, які переглянули шоу, так і за загальним часом перегляду. 

Список найпопулярніших фільмів та серіалів на Netflix

Топ-10 серіалів за кількістю передплатників, які переглянули шоу (за перші 28 днів після прем'єри):

  1. "Бріджертони" (1 сезон);
  2. "Люпен" (1 частина);
  3. "Відьмак" (1 сезон);
  4. "Секс/Життя" (1 сезон);
  5. "Дивні дива" (3 сезон);
  6. "Паперовий будинок" (4 сезон);
  7. "Король тигрів" (1 сезон);
  8. "Хід королеви";
  9. "Ласун" (1 сезон);
  10. "Емілі в Парижі" (1 сезон).

Топ-10 фільмів за кількістю передплатників, які переглянули шоу (за перші 28 днів після прем'єри):

  1. "Евакуація";
  2. "Пташиний короб";
  3. "Правосуддя Спенсера";
  4. "Примарна шістка";
  5. "Загадкове вбивство";
  6. "Стара гвардія";
  7. "Енола Холмс";
  8. "Проект Сила";
  9. "Армія мерців";
  10. "Батьківство".

Топ-10 серіалів за загальним часом перегляду (перші 28 днів випуску):

  1. "Бріджертони" (1 сезон);
  2. "Паперовий будинок" (4 сезон);
  3. "Дивні дива" (3 сезон);
  4. "Відьмак" (1 сезон);
  5. "13 причин чому" (2 сезон);
  6. "13 причин чому" (1 сезон);
  7. "Ти" (2 сезон);
  8. "Дивні дива" (2 сезон);
  9. "Паперовий будинок" (3 сезон);
  10. "Джинні й Джорджія" (1 сезон).

Топ-10 фільмів за загальним часом перегляду (перші 28 днів випуску):

  1. "Пташиний короб";
  2. "Евакуація";
  3. "Ірландець";
  4. "Будка поцілунків 2";
  5. "Примарна шістка";
  6. "Правосуддя Спенсера";
  7. "Енола Холмс";
  8. "Армія мерців";
  9. "Стара гвардія";
  10. "Загадкове вбивство".
Автор: Наталія Гулій