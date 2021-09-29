Найпопулярніші серіали і фільми Netflix: "Бріджертони" і "Люпен" – фаворити

Один з генеральних директорів Netflix Тед Сарандос, виступаючи на конференції Vox Media's Code, показав свіжі рейтинги найпопулярніших серіалів і фільмів на стрімінговому сервісі.

На конференції Vox Media's Code Тед Сарандос показав два слайди. На одному з них був список найпопулярніших шоу Netflix за кількістю передплатників, які переглянули шоу або фільм в перші 28 днів після випуску, на другому – за кількістю загального часу, витраченого на перегляд.

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Перший сезон "Бріджертонів" зайняв перше місце як за кількістю передплатників, які переглянули шоу, так і за загальним часом перегляду.

Список найпопулярніших фільмів та серіалів на Netflix

Топ-10 серіалів за кількістю передплатників, які переглянули шоу (за перші 28 днів після прем'єри):

"Бріджертони" (1 сезон); "Люпен" (1 частина); "Відьмак" (1 сезон); "Секс/Життя" (1 сезон); "Дивні дива" (3 сезон); "Паперовий будинок" (4 сезон); "Король тигрів" (1 сезон); "Хід королеви"; "Ласун" (1 сезон); "Емілі в Парижі" (1 сезон).

Топ-10 фільмів за кількістю передплатників, які переглянули шоу (за перші 28 днів після прем'єри):

"Евакуація"; "Пташиний короб"; "Правосуддя Спенсера"; "Примарна шістка"; "Загадкове вбивство"; "Стара гвардія"; "Енола Холмс"; "Проект Сила"; "Армія мерців"; "Батьківство".

Топ-10 серіалів за загальним часом перегляду (перші 28 днів випуску):

"Бріджертони" (1 сезон); "Паперовий будинок" (4 сезон); "Дивні дива" (3 сезон); "Відьмак" (1 сезон); "13 причин чому" (2 сезон); "13 причин чому" (1 сезон); "Ти" (2 сезон); "Дивні дива" (2 сезон); "Паперовий будинок" (3 сезон); "Джинні й Джорджія" (1 сезон).

Топ-10 фільмів за загальним часом перегляду (перші 28 днів випуску):