Який фільм та серіал обрати на вечір зі світлом: Netflix оновив рейтингові списки проєктів

Щотижня Netflix оновляє рейтингові списки фільмів та серіалів. Які стрічки найчастіше дивилися українці минулого тижня на стрімінгу – читайте на Кіно 24.

Серіал "Венздей" вже четвертий тиждень лідирує на Netflix як в Україні, так і в інших країнах світу. На перше місце серед фільмів вибився мюзикл "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо".

Не пропустіть Найпопулярніші серіали 2022 року, які варто переглянути

Найпопулярніші фільми та серіали Netflix за період від 12 до 19 грудня: повний список

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні

Минулого тижня українці найчастіше переглядали ляльковий фільм "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо". Він ґрунтується на італійському романі "Пригоди Піноккіо" письменника та журналіста Карло Коллоді. Ключовою темою, яку режисер висвітлює у цій версії картини, є взаємини дітей та дорослих, а також людяність. Адаптацію "Піноккіо" перетворили на мюзикл, а сам фільм створили у форматі стоп-моушн (лялькової анімації). Самі ж події картини відбуватимуться в Італії 1930-х років, коли укріплювався фашизм і Беніто Муссоліні здійснював контроль над країною.

"Піноккіо Ґільєрмо дель Торо": дивіться трейлер

Друге місце посіла різдвяна стрічка "Я вірю в Санта-Клауса". За сюжетом, після п’яти щасливих місяців Ліза із жахом виявляє, що Том обожнює свято, яке вона ненавидить. В цій святковій позитивній мелодрамі про кохання та сміливі рішення головні ролі зіграли Крістіна Мур і Джон Дьюсі.

"Я вірю в Санта-Клауса": дивіться трейлер

Третє місце займає чорна комедія "Я працюю на цвинтарі". Український фільм розповідає про головного героя Сашу, який займається встановленням пам’ятників на цвинтарі. Окрім замовників та могил, його оточує цинізм, іронія та кримінальні зіткнення. А ще — власна психологічна травма. Однак, що б у житті не відбувалося, у ньому завжди знайдеться місце для надії.

"Я працюю на цвинтарі": дивіться трейлер

Більше найпопулярніших фільмів Netflix серед українців

"Троль";

"Незабутнє Різдво";

"Коханець леді Чаттерлей";

"Снайпер. Білий ворон";

"Школа добра і зла";

"Скрудж: Різдвяна пісня".

До теми Netflix, HBO Max, Prime Video: найкращі фільми на стрімінгах у 2022 році

Найпопулярніші серіали серед українців

Фантастичний "Венздей" продовжує тримати лідерську позицію з-поміж усіх серіалів Netflix. Шоу з Дженою Ортегою в головній ролі розповідає про сімейку Аддамс, зокрема про доньку Мортисії та Гомеса – Венздей. Вона поселяється в нову школу та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. За сюжетом, Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей": дивіться трейлер серіалу

Друге місце займає гостросюжетний шпигунський серіал "Шантаж". Головну роль зіграв Ной Сентінео ("Усім хлопцям, яких я кохала раніше"). За сюжетом, колишня співробітниця ЦРУ погрожує розкрити секрети агентства, і юрист-новачок потрапляє в бурхливий і небезпечний світ міжнародного шпигунства.

"Шантаж": дивіться трейлер онлайн

Третє місце посіла теледрама "1899". У центрі історії – група багатонаціональних мігрантів, що подорожують зі Лондона до Нью-Йорка, аби розпочати нове життя. Коли вони стикаються з іншим пароплавом, то їхня подорож перетворюється на кошмар. Збентежені пасажири стикаються із заплутаною загадкою. Головні ролі в цій драмі від творців "Пітьми" Янтьє Фрізе й Барана бо Одара зіграли англійська акторка Емілі Бічем та німецький актор Андреас Пічман.

"1899": дивіться трейлер серіалу

Більше найпопулярніших серіалів Netflix серед українців