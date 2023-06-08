Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix за останні 2 роки
8 червня 2023, 08:34Читать новость на русском
Джерело:Netflix
Netflix за всі ці роки представив нам безліч неймовірних хітів. Стрімінговий сервіс нещодавно опублікував рейтингові списки як англомовних, так і неангломовних проєктів, які найбільше переглядають у світі з середини 2021 року.
Серед англомовних проєктів на перших місцях опинилися "Дивні дива 4" та "Червоне повідомлення". У списку неангломовних проєктів в лідери вийшли серіал "Гра в кальмара" та норвезький фільм "Троль".
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Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix усіх часів
Англомовні фільми
- "Червоне повідомлення"
- "Не дивіться вгору"
- "Пташиний короб"
- "Ножі наголо: Скляна цибуля"
- "Сіра людина"
- "Проєкт Адам"
- "Евакуація"
- "Пурпурові серця"
- "Непрощенна"
- "Ірландець"
"Червоне повідомлення": дивіться трейлер
Англомовні серіали
- "Дивні дива" (4 сезон)
- "Венздей" (1 сезон)
- "Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" (мінісеріал)
- "Бріджертони" (1 сезон)
- "Нічний агент" (1 сезон)
- "Бріджертони" (1 сезон)
- "Дивні дива" (3 сезон)
- "Люцифер" (5 сезон)
- "Відьмак" (1 сезон)
- "Вигадана Анна" (мінісеріал)
"Дивні дива" (4 сезон): дивіться трейлер
Неангломовні фільми
- "Троль" (Норвегія)
- "Криваво-червоне небо" (Німеччина)
- AKA (Франція)
- "Платформа" (Іспанія)
- "На Західному фронті без змін" (Німеччина)
- "Чорний краб" (Швеція)
- "Крізь моє вікно" (Іспанія)
- "Голод" (Таїланд)
- "Жарти в сторону 2" (Франція)
- "Нижче нуля" (Іспанія)
"Троль": дивіться трейлер
Неангломовні серіали
- "Гра в кальмара" (1 сезон)
- "Паперовий будинок" (5 частина)
- "Паперовий будинок" (4 частина)
- "Усі ми мертві" (1 сезон)
- "Слава" (1 сезон)
- "Паперовий будинок" (3 частина)
- "Надзвичайна юристка У" (1 сезон)
- Café con aroma de mujer (1 сезон)
- "Люпен" (1 частина)
- "Еліта" (3 сезон)
"Гра в кальмара": дивіться трейлер