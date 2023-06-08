Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix за останні 2 роки

8 червня 2023, 08:34
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Джерело:

Netflix

Netflix за всі ці роки представив нам безліч неймовірних хітів. Стрімінговий сервіс нещодавно опублікував рейтингові списки як англомовних, так і неангломовних проєктів, які найбільше переглядають у світі з середини 2021 року.

Серед англомовних проєктів на перших місцях опинилися "Дивні дива 4" та "Червоне повідомлення". У списку неангломовних проєктів в лідери вийшли серіал "Гра в кальмара" та норвезький фільм "Троль".

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Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix усіх часів

Англомовні фільми

  • "Червоне повідомлення"
  • "Не дивіться вгору"
  • "Пташиний короб"
  • "Ножі наголо: Скляна цибуля"
  • "Сіра людина"
  • "Проєкт Адам"
  • "Евакуація"
  • "Пурпурові серця"
  • "Непрощенна"
  • "Ірландець"

"Червоне повідомлення": дивіться трейлер 

 

Англомовні серіали

  • "Дивні дива" (4 сезон)
  • "Венздей" (1 сезон)
  • "Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" (мінісеріал)
  • "Бріджертони" (1 сезон)
  • "Нічний агент" (1 сезон)
  • "Бріджертони" (1 сезон)
  • "Дивні дива" (3 сезон)
  • "Люцифер" (5 сезон)
  • "Відьмак" (1 сезон)
  • "Вигадана Анна" (мінісеріал)

"Дивні дива" (4 сезон): дивіться трейлер

 

Неангломовні фільми 

  • "Троль" (Норвегія)
  • "Криваво-червоне небо" (Німеччина)
  • AKA (Франція)
  • "Платформа" (Іспанія)
  • "На Західному фронті без змін" (Німеччина)
  • "Чорний краб" (Швеція)
  • "Крізь моє вікно" (Іспанія)
  • "Голод" (Таїланд)
  • "Жарти в сторону 2" (Франція)
  • "Нижче нуля" (Іспанія)

"Троль": дивіться трейлер 

 

Неангломовні серіали

  • "Гра в кальмара" (1 сезон)
  • "Паперовий будинок" (5 частина)
  • "Паперовий будинок" (4 частина)
  • "Усі ми мертві" (1 сезон)
  • "Слава" (1 сезон)
  • "Паперовий будинок" (3 частина)
  • "Надзвичайна юристка У" (1 сезон)
  • Café con aroma de mujer (1 сезон)
  • "Люпен" (1 частина)
  • "Еліта" (3 сезон)

"Гра в кальмара": дивіться трейлер  

 

Автор: Наталія Гулій