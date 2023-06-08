Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix за останні 2 роки

Netflix за всі ці роки представив нам безліч неймовірних хітів. Стрімінговий сервіс нещодавно опублікував рейтингові списки як англомовних, так і неангломовних проєктів, які найбільше переглядають у світі з середини 2021 року.

Серед англомовних проєктів на перших місцях опинилися "Дивні дива 4" та "Червоне повідомлення". У списку неангломовних проєктів в лідери вийшли серіал "Гра в кальмара" та норвезький фільм "Троль".

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Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix усіх часів

Англомовні фільми

"Червоне повідомлення"

"Не дивіться вгору"

"Пташиний короб"

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

"Сіра людина"

"Проєкт Адам"

"Евакуація"

"Пурпурові серця"

"Непрощенна"

"Ірландець"

"Червоне повідомлення": дивіться трейлер

Англомовні серіали

"Дивні дива" (4 сезон)

"Венздей" (1 сезон)

"Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера" (мінісеріал)

"Бріджертони" (1 сезон)

"Нічний агент" (1 сезон)

"Бріджертони" (1 сезон)

"Дивні дива" (3 сезон)

"Люцифер" (5 сезон)

"Відьмак" (1 сезон)

"Вигадана Анна" (мінісеріал)

"Дивні дива" (4 сезон): дивіться трейлер

Неангломовні фільми

"Троль" (Норвегія)

"Криваво-червоне небо" (Німеччина)

AKA (Франція)

"Платформа" (Іспанія)

"На Західному фронті без змін" (Німеччина)

"Чорний краб" (Швеція)

"Крізь моє вікно" (Іспанія)

"Голод" (Таїланд)

"Жарти в сторону 2" (Франція)

"Нижче нуля" (Іспанія)

"Троль": дивіться трейлер

Неангломовні серіали

"Гра в кальмара" (1 сезон)

"Паперовий будинок" (5 частина)

"Паперовий будинок" (4 частина)

"Усі ми мертві" (1 сезон)

"Слава" (1 сезон)

"Паперовий будинок" (3 частина)

"Надзвичайна юристка У" (1 сезон)

Café con aroma de mujer (1 сезон)

"Люпен" (1 частина)

"Еліта" (3 сезон)

"Гра в кальмара": дивіться трейлер