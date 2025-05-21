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Кіно Кінодобірки 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українців по всьому світу
21 травня, 12:02
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10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці по всьому світу

Ольга Паньків
Основні тези
  • Найпопулярніші серіали на Netflix серед українців включають "Затишок", "Любов, смерть і роботи" та "Чотири пори року".
  • Інші популярні серіали: "Етернавт", "Астерікс і Обелікс: поєдинок вождів", "Ставка", "Фред і Роуз Вести: Британська історія жаху", "Назавжди", "Ти", "Садівник".

Не секрет, що стримінгова платформа Netflix щотижня оновлює рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів. Ми підготували для вас добірку найрейтинговіших серіалів, які найчастіше обирають українські глядачі по всьому світу.

У списку Кіно 24 з посиланням на Netflix – як нові прем'єри, так і культові хіти. Тут знайдуться серіали й для дітей, і трилери для дорослих.

Рекомендуємо Український серіал з напруженим сюжетом, доступний для безплатного перегляду: що це за стрічка

Найпопулярніші серіали на Netflix

"Затишок"

Це найпопулярніший мінісеріал на Netflix, який посів першу сходинку у рейтингу. Коли зникає економка сусідів, Сесіль починає копати глибше – і з кожною новою таємницею її ідеальний світ тріщить по швах. 

"Затишок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Любов, смерть і роботи" 

Другий за популярністю серіал на Netflix це – антологія короткометражних епізодів тривалістю від 5 до 15 хвилин. У кожній серії – нова історія в жанрі наукової фантастики, фентезі, комедії чи жахів. Стилістика вражає різноманіттям: від класичної 2D-анімації до реалістичної CGI-графіки.

"Любов, смерть і роботи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чотири пори року"

У центрі сюжету – багаторічна дружба трьох пар, яка проходить серйозне випробування. Їхня звична традиція спільного відпочинку кожні три місяці опиняється під загрозою після того, як одна з пар вирішує розлучитися.

"Чотири пори року": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у списку найпопулярніших серіалів опинились такі стрічки: 

  • "Етернавт"
  • "Астерікс і Обелікс: поєдинок вождів"
  • "Ставка"
  • "Фред і Роуз Вести: Британська історія жаху"
  • "Назавжди"
  • "Ти"
  • "Садівник"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.