10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці по всьому світу
- Найпопулярніші серіали на Netflix серед українців включають "Затишок", "Любов, смерть і роботи" та "Чотири пори року".
- Інші популярні серіали: "Етернавт", "Астерікс і Обелікс: поєдинок вождів", "Ставка", "Фред і Роуз Вести: Британська історія жаху", "Назавжди", "Ти", "Садівник".
Не секрет, що стримінгова платформа Netflix щотижня оновлює рейтинг найпопулярніших фільмів і серіалів. Ми підготували для вас добірку найрейтинговіших серіалів, які найчастіше обирають українські глядачі по всьому світу.
У списку Кіно 24 з посиланням на Netflix – як нові прем'єри, так і культові хіти. Тут знайдуться серіали й для дітей, і трилери для дорослих.
Рекомендуємо Український серіал з напруженим сюжетом, доступний для безплатного перегляду: що це за стрічка
Найпопулярніші серіали на Netflix
"Затишок"
Це найпопулярніший мінісеріал на Netflix, який посів першу сходинку у рейтингу. Коли зникає економка сусідів, Сесіль починає копати глибше – і з кожною новою таємницею її ідеальний світ тріщить по швах.
"Затишок": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Любов, смерть і роботи"
Другий за популярністю серіал на Netflix це – антологія короткометражних епізодів тривалістю від 5 до 15 хвилин. У кожній серії – нова історія в жанрі наукової фантастики, фентезі, комедії чи жахів. Стилістика вражає різноманіттям: від класичної 2D-анімації до реалістичної CGI-графіки.
"Любов, смерть і роботи": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Чотири пори року"
У центрі сюжету – багаторічна дружба трьох пар, яка проходить серйозне випробування. Їхня звична традиція спільного відпочинку кожні три місяці опиняється під загрозою після того, як одна з пар вирішує розлучитися.
"Чотири пори року": дивіться онлайн трейлер серіалу
Також у списку найпопулярніших серіалів опинились такі стрічки:
- "Етернавт"
- "Астерікс і Обелікс: поєдинок вождів"
- "Ставка"
- "Фред і Роуз Вести: Британська історія жаху"
- "Назавжди"
- "Ти"
- "Садівник"
Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.