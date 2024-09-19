10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які стали фаворитами українців за останній тиждень

Ми підготували для вас добірку з 10 найпопулярніших серіалів на платформі Netflix, які здобули особливу прихильність серед українських глядачів за останній тиждень. До цього списку увійшли як нові проєкти, так і вже улюблені багатьма шоу, які знову повернулися в тренди.

Такий список опублікувала стримінгова платформа Netflix. Кожен із цих серіалів пропонує захопливі історії та унікальні сюжети, що привернули увагу широкої аудиторії, забезпечивши їм топові позиції у рейтингу переглядів.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Чудова пара"

Амелія Сакс готується до найважливішої події в її житті – весілля з представником однієї з найзаможніших родин Нантакету. Її обранець належить до аристократичної династії Вінбері, відомої своїм впливом і багатством. Майбутня свекруха Амелії, Ґрір Ґаррісон Вінбері, яка є відомою письменницею, вкладає чимало зусиль і коштів, аби зробити весілля розкішним і незабутнім святом, яке має стати головною подією сезону на острові.

Підготовка йде повним ходом: розкішна декорація, запрошення впливових гостей та продумані до найменших деталей церемонія і прийом. Здавалося б, ніщо не може затьмарити цю радісну подію, аж раптом на пляжі знаходять тіло. Ця жахлива знахідка перевертає все з ніг на голову і змушує зануритися у вир несподіваних подій.

Поки гості та родичі збираються на весілля, починається розслідування, яке нагадує сюжет одного з детективних романів самої Ґрір.

"Чудова пара": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Емілі в Парижі" 4 сезон

Серіал увійшов до десятки найпопулярніших шоу в 93 країнах, що підтверджує його величезну популярність серед аудиторії.

Сюжет нового сезону розвивається після драматичних подій навколо невдалого весілля Камілли та Габріеля. Емілі опиняється в складній емоційній ситуації, адже її почуття розриваються між двома чоловіками. Ситуація ускладнюється, коли з'ясовується, що Камілла чекає на дитину від Габріеля. Це підтверджує найгірші побоювання Алфі щодо відносин між Емілі та Габріелем, що ставить під загрозу їхні стосунки.

На роботі ситуація також стає напруженою. Сільві, власниця Agence Grateau, змушена приймати важливі рішення, які можуть вплинути не лише на її шлюб, але й на всю кар'єру. У цей час агенція стикається з кадровими змінами, які впливають на команду.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Мінді, яка мріє про музичну кар'єру, разом зі своїм гуртом готується до участі в Євробаченні. Однак їхні фінансові ресурси вичерпуються, і вони постають перед фінансовими труднощами, що ставить під загрозу їхню участь у конкурсі.

Тим часом Емілі та Габріель працюють над тим, щоб здобути зірку Мішлена для ресторану, проте їхні зусилля ускладнюються двома великими таємницями, які можуть зруйнувати все, над чим вони працювали та мріяли.

"КАОС"

Сюжет розгортається на величному Олімпі, де колись панувала гармонія серед богів, але тепер усім керує розбрат. Усемогутній Зевс, відомий своєю непохитною владою над небесами та смертними, занурюється в глибоку параною. Він починає підозрювати всіх навколо – і богів, і людей, – що призводить до хаосу та конфліктів серед небожителів. Поширення його страхів і недовіри підриває єдність на Олімпі та ставить під загрозу стабільність не тільки божественного світу, але й усього людства.

"КАОС": дивіться онлайн трейлер серіалу

На тлі цієї напруги три звичайні смертні, які, на перший погляд, не мають ніякого впливу на хід подій, виявляються доленосними фігурами. Вони дізнаються про своє особливе призначення: саме їм судилося змінити майбутнє людства та відновити баланс, порушений божою параноїдальною поведінкою.

Також у списку найпопулярніших серіалів цього тижня опинились такі стрічки:

"Встигнути до 30" 1 сезон

"Острів мільярдерів" 1 сезон

"Дихай" 1 сезон

"Емілі в Парижі" 1 сезон

"Hot Wheels: Газуй!" 2 сезон

"Джентльмени" 1 сезон

"Посібник з убивства для хороших дівчат" 1 сезон

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом.