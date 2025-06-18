10 найпопулярніших фільмів, які стали фаворитами українців на платформі Netflix

Стримінгова платформа Netflix знову оновила список найпопулярніших фільмів. Якщо ви не знаєте, що подивитись після напруженого робочого дня, ці кінопроєкти стануть ідеальним варіантом.

Тисячі українців уже знайшли свого фаворита. Тому обирайте і ви на Кіно 24 з посиланням на платформу Netflix.

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"Нокаут"

Це найпопулярніший фільм на стримінговій платформі Netflix. Прем'єра відбулася всього 6 червня, а стрічка вже встигла підкорити серця глядачів. У центрі сюжету – боєць ММА, який випадково вбиває свого суперника. З цього моменту його життя перетворюється на жах. Він просто гине від відчуття провини, але в один момент нарешті знаходить можливість усе виправити.

"Нокаут": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крапля"

Фільм торкається серйозних і глибоких тем – взаємин між людьми, проявів агресії, байдужості та майже повної відсутності співчуття й милосердя. Попри обмежений бюджет, стрічка вражає емоційною силою та щирістю, а фінальна розв'язка залишає глибокий слід у душі глядача.

У центрі сюжету – жінка, звичайний день якої раптово перетворюється на справжній жах.

"Крапля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпустка наосліп"

Третє місце на стримінговій платформі Netflix посів український фільм "Відпустка наосліп". Це мелодраматична комедія, в центрі сюжету якої – історія успішної київської бізнеследі Анни.

Керівництво високо цінує її за працьовитість, однак колектив ненавидить її через надмірний контроль. Тож, щоб трохи відпочити від шефині, співробітники відправляють її у вимушену відпустку на вершину українських Карпат, де на неї чекає безліч пригод.

"Відпустка наосліп": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найпопулярніших фільмів:

"Песики"

"Бабуні"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Спустошення"

"Всесвітня війна Z"

"Титан: Катастрофа підводного апарата OceanGate"

"Велика прогулянка"

Обирайте стрічку для перегляду ввечері наодинці чи з друзями.

До речі, ми також зібрали 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці. Дивіться список за посиланням.