Стали фаворитами: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, у які закохалися українці

Щотижня стримінгова платформа Netflix оновлює рейтинг найпопулярніших серіалів. У новий список потрапили як прем'єри, так і продовження культових стрічок.

Кіно 24 з посиланням на Netflix підготувало для вас добірку найрейтинговіших серіалів, які найчастіше обирають українські глядачі по всьому світу.

Цікаво Шалені гроші, виживання та моральний вибір: 3 напружені серіали, схожі на "Гру в кальмара"

"Гра в кальмара" 3 сезон

Найпопулярнішим серіалом на Netflix досі залишається 3 сезон культової стрічки. У ньому глядачі знову занурюються в похмурий світ смертельних ігор. Після невдалої спроби викрити організаторів, головний герой Сон Гі Хун повертається у гру, яка цього разу стала ще більш жорстокою. У новому сезоні з'являються оновлені випробування, зокрема "Схованки з ключами", "Скакалка" та інші криваві ігри, які вимагають не лише витривалості, а й моральної сили учасників. Гі Хун знову опиняється перед важким вибором – зрадити інших або протистояти системі до кінця.

"Гра в кальмара" 3 сезон: дивіться трейлер серіалу онлайн

"Пісочний чоловік" 2 сезон

Другий сезон серіалу продовжує історію Морфея. Йому знову доводиться постати перед найскладнішими моральними випробуваннями у своєму вічному житті. Морфей отримує ключ від Пекла після того, як Люцифер зрікається трону. Це провокує справжній конфлікт серед богів, демонів та інших істот, які змагаються за контроль над цим місцем.

"Пісочний чоловік" 2 сезон: дивіться трейлер серіалу онлайн

"Прибережжя"

Сюжет серіалу розгортається навколо родини Баклі, яка після таємничої корабельної аварії опиняється в епіцентрі небезпечних подій. Поліція починає розслідування, а впливова сім'я, яка довгі роки будувала свою бізнес-імперію, змушена згуртуватися та відкласти давні конфлікти, щоб зберегти контроль і вберегти справу від краху.

"Прибережжя": дивіться трейлер серіалу онлайн

Серед інших найпопулярніших серіалів, які сподобалися українським глядачам минулого тижня: