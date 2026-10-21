Біблійні драми та фейковий Шерлок: 10 серіалів, що очолили український Netflix

Стримінгова платформа Netflix продовжує збирати перед екранами тисячі українських глядачів, пропонуючи свіжі та надзвичайно напружені історії на будь-який смак. Минулого тижня українці масово обирали атмосферні трилери та кримінальні драми.

24 Канал підготував добірку найпопулярніших серіалів Netflix в Україні. Ви точно захочете додати їх до свого списку обов'язкового перегляду.

"На схід від Едему"

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет серіалу розповідає про дві родини, Трасків і Гамільтонів, які мимоволі відтворюють біблійну історію Каїна та Авеля. Події відбуваються навколо загадкової Кеті Еймс, чия несподівана поява руйнує спокійне життя двох братів і запускає цикл сімейних трагедій. Герої змушені постійно боротися зі своїм темним минулим, обираючи між добром і злом та шукаючи власну свободу волі.

"На схід від Едему": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять розкішний візуальний стиль стрічки, глибоку атмосферу та блискучу акторську гру Флоренс П'ю. Водночас оглядачі критикують адаптацію за зайву мелодраматичність і зазначають, що серіалу подекуди бракує філософської глибини оригінального роману для повноцінного розкриття складної людської природи.

"З глибини" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,3

У віддаленому прибережному містечку на Ньюфаундленді розгортаються моторошні події. Одного дня загадкова морська істота починає тероризувати місцевих жителів. Суворий рибалка Келвін Пенні об'єднує зусилля з амбітною дослідницею морської фауни, аби з'ясувати справжню природу цієї смертоносної загрози. Головному герою доведеться розкрити давні таємниці острова і вступити в жорсткий бій з невідомим чудовиськом.

"З глибини": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірно моторошну атмосферу прибережного містечка та переконливу акторську гру Джоша Гартнетта. Однак кіноексперти дещо критикують багатосерійну стрічку за занадто повільний розвиток подій у перших епізодах.

"Остання справа Голмса"

Рейтинг IMDb – 6,2

Іспанський детективний мінісеріал переносить глядачів у 1959 рік на ізольований через сильний шторм острів поблизу Мальорки. Коли в місцевому готелі стається загадкове вбивство, за розслідування береться літній актор, який колись прославився виконанням ролі Шерлока Голмса. Використовуючи дедуктивні методи свого екранного персонажа, він намагається викрити злочинця серед тринадцяти гостей, кожен з яких приховує власні мотиви та може виявитися вбивцею.

"Остання справа Голмса": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять атмосферну локацію ізольованого готелю, елегантну естетику кінця 50-х років та харизматичну гру Хосе Коронадо. Водночас оглядачі критикують стрічку за надмірну передбачуваність класичних жанрових тропів, повільний темп оповіді та відчутний пріоритет форми над динамікою сюжету.

Серед інших серіалів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Джентльмени", 2-й сезон;

"Чудовисько: Історія Ліззі Борден";

"Джентльмени", 1-й сезон;

"Досконала брехня";

"Лялька";

"Мій новий берег";

"Стернова".

А якщо ви шукаєте цікавий фільм Netflix на вечір, то стримінгова платформа вже опублікувала список найпопулярніших стрічок, які дивилися українці минулого тижня.