Полювання на вбивцю і смертоносна фауна: 9 популярних серіалів, що підкорили український Netflix

Стримінгова платформа Netflix оновила список серіалів, які найбільше захопили українську аудиторію минулого тижня. Цього разу глядачі віддали перевагу кримінальним драмам та трилерам.

24 Канал підготував добірку найпопулярніших серіалів Netflix в Україні. Ви точно захочете додати їх до свого списку обов'язкового перегляду.

"З глибини" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,3

Спокійне прибережне містечко Ньюфаундленду опиняється в епіцентрі моторошних подій через раптові напади невідомого морського чудовиська. Місцевий суворий рибалка Келвін Пенні змушений об'єднатися з амбітною дослідницею океану задля порятунку людей від смертоносної загрози. Разом герої намагаються розгадати похмурі таємниці острова та готуються до вирішального двобою із загадковим хижаком.

"З глибини": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірно моторошну атмосферу прибережного містечка та переконливу акторську гру Джоша Гартнетта. Однак кіноексперти дещо критикують багатосерійну стрічку за занадто повільний розвиток подій у перших епізодах.

"Пастка" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,0

Письменниця Ліза Конрад вже майже 10 років живе на самоті після вбивства її сестри Анни. Одного дня головна героїня бачить ймовірного вбивцю рідної людини в прямому ефірі телешоу. Тож тепер Ліза вирішує вийти з укриття та перетворитися на приманку, щоб викрити злочинця.

"Пастка": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають камерну атмосферу психологічного трилера та переконливу акторську гру головних героїв – Фредеріке Бехт і Ганса Льова. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за нелогічну поведінку головної героїні під час протистояння зі злочинцем.

"На схід від Едему" (2026)

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет серіалу розгортається навколо історій двох родин – Трасків і Гамільтонів. Вони мимоволі відтворюють біблійну історію Каїна та Авеля. Раптова поява підступної Кеті Еймс назавжди руйнує мирне життя двох братів і провокує низку невідворотних родинних трагедій. Кожен персонаж проходить складний шлях боротьби з власним темним минулим і щомиті робить важкий вибір між добром, злом та правом на свободу волі.

"На схід від Едему": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять розкішний візуальний стиль стрічки, глибоку атмосферу та блискучу акторську гру Флоренс П'ю. Водночас оглядачі критикують адаптацію за зайву мелодраматичність і зазначають, що серіалу подекуди бракує філософської глибини оригінального роману для повноцінного розкриття складної людської природи.

Серед інших серіалів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Дипломатка", 4-й сезон;

"Остання справа Голмса";

"Джентльмени", 2-й сезон;

"Тайсон";

"Готель з привидами", 2-й сезон;

"Джентльмени", 1-й сезон.

А чи знали ви, який серіал вважається найдовшим в історії кіно? Що цікаво, він має понад 11 000 серій.