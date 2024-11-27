Фаворити тижня: 10 найкращих серіалів на Netflix в Україні, які варто подивитися

Платформа Netflix продовжує завойовувати серця кіноманів у всьому світі. Адже вона пропонує великий вибір фільмів та серіалів на будь-який смак.

Netflix днями оновив рейтинг найпопулярніших серіалів. Це стрічки, які особливо припали до душі українським кіноманам минулого тижня. Вони підкорили цікавим сюжетом і несподіваними поворотами, пише 24 Канал.

До слова 5 топових детективних серіалів, які можна подивитися на Netflix

"Таємний інформатор" 1 сезон

Серіал, що став лідером тижня, розповідає про професора Чарльза, який вийшов на пенсію. Після втрати дружини його життя зовсім завмерло.

Донька Чарльза, Емілі, просить його обрати собі хобі, щоб чимось займатися. Тому він відгукується на оголошення приватної детективки, яка розслідує злочин у будинку для літніх людей. Чарльз стає агентом під прикриттям у цьому закладі. Він не тільки викриває крадія, але й знаходить нових друзів.

"Таємний інформатор": дивіться трейлер онлайн

"Вбивайте усвідомлено" 1 сезон

Мафіозний адвокат Бйорн шукає баланс між своєю роботою та особистим життям. Він розуміє, що вигорів через постійний стрес та емоційні навантаження. Щоб впоратися з дискомфортом, він звертається до нових методів. Зокрема, відвідує семінар з усвідомленості, де йому обіцяють допомогти знайти шлях до спокою та гармонії.

"Вбивайте усвідомлено": дивіться трейлер онлайн

"Імператриця" 2 сезон

Серіал занурює глядачів в історію імператора Франца Йосипа та герцогині Єлизавети Баварської. Між ними виникає велике кохання, яке живе на противагу всім заборонам. У житті головних персонажів – боротьба за владу, ревнощі та інтриги.

Цікаво, що в одному з епізодів другого сезону до Відня з'їжджаються делегації з різних куточків Австрійської імперії. Серед гостей – діти з Буковини, які виконують пісню "Сонце низенько", що зворушує Єлизавету до сліз.

"Імператриця" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

Серед найпопулярніших серіалів на Netflix також:

"Аркейн" 2 сезон;

"Встигнути до 30" 2 сезон;

"Боєць у клітці" 1 сезон;

"Любов й одержимість" 1 сезон;

"Імператриця" 1 сезон;

"Закон Лідії Поет" 2 сезон;

"Дипломатка" 2 сезон.

Більшість цих серіалів завоювали увагу не тільки українців, але й підкорили світових глядачів. Якщо ви у пошуках чогось нового – рекомендуємо обрати фаворита зі списку.