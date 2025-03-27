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Кіно Серіали Їх обговорюють всі: 10 топових серіалів Netflix, які стали найпопулярнішими за останній час
27 березня, 23:11
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Їх обговорюють всі: 10 топових серіалів Netflix, які стали найпопулярнішими за останній час

Марія Касій

Стримінгова платформа Netflix презентувала оновлений рейтинг найпопулярніших серіалів за останній тиждень. Саме ці телешоу захоплювали українських глядачів та викликали бурхливі обговорення в мережі.

Кіно 24 розповість, які серіали обирали українці найчастіше за останній час. Від захопливих трилерів до комедій – у цьому переліку точно знайдеться шоу, яке сподобається саме вам.

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"Юнацтво"

Британський серіал розповідає про розслідування жорстокого вбивства юної дівчини, на яку напали з ножем. У злочині підозрюють 13-річного хлопця з її школи, його заарештовують.

"Юнацтво" – це серіал, що складається з 4 серій, знятих одним дублем. Оповідь розгортається в реальному часі, коли детективи та сім'ї намагаються зрозуміти, що саме сталося. Серіал викликав бурхливі обговорення, зокрема серед батьків щодо згубного впливу соцмереж і контенту.

"Юнацтво": дивіться трейлер онлайн

"Резиденція"

Президент США влаштовує у Білому домі звану вечерю. Раптово його теща знаходить мертвим головного швейцара. До Білого дому прибуває найкраща слідча міста Корделія Купп. Перед нею важливе завдання - допитати 157 людей у домі та знайти вбивцю.

"Резиденція": дивіться трейлер онлайн

"Гепард"

Події відбуваються в Італії, коли в країні розпочинаються бунти та революція. Суспільний порядок змінюється, і невідомо, що чекає героїв далі. Щоб утриматись на плаву, сицилійський принц хоче одружити свого племінника з донькою мера міста. Але його план не такий вдалий, як здається.

"Гепард": дивіться трейлер онлайн

Серед найпопулярніших серіалів за останній тиждень опинилися й інші. Деякі з цих стрічок тримаються у рейтингу вже більш як 6 тижнів – настільки вони полюбилися глядачам.

  • "Плеймейкерка" 1 сезон
  • "Нульовий день"
  • "Кассандра"
  • "Вовчий король" 1 сезон
  • "Лише один погляд"
  • "Ціна краси" 1 сезон
  • "Токсичне місто".