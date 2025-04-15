Стали фаворитами українців: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix

Стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг фільмів та серіалів, які найчастіше дивилися глядачі за останній тиждень. Серед найпопулярніших шоу за цей час – новий сезон "Чорного дзеркала", напружені трилери та веселі комедії.

Кіно 24 розповість про серіали, які потрапили в десятку найпопулярніших для українських глядачів. Якщо ви у пошуку чогось нового для перегляду – ця добірка може допомогти.

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"Садівник"

У центрі сюжету – хлопець Елмер, який з дитинства не має жодних почуттів. Його травмою скористалась мати, яка вирішила використати свою садівничу компанію як прикриття для вбивств. Таким чином хлопець виконує замовлення, а його матір заробляє кошти. Та вся схема йде шкереберть, коли Елмер закохується у Вайолет – одну з замовлених жертв.

"Садівник": дивіться трейлер онлайн

"Чорне дзеркало" 7 сезон

У новому сезоні культовий серіал повернувся до свого класичного стилю. Тут знову підіймають теми технологічного прогресу, розвитку комп'ютерних систем і гаджетів й те, чим все це може загрожувати людству. 7 сезон складається з шести самостійних епізодів.

"Чорне дзеркало" 7 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Пульс"

Юна лікарка Денні Сімс обіймає високу та відповідальну посаду у травматологічному центрі Маямі. Зараз тут відбувається справжнє пекло, – на місто звалився ураган, медиків не вистачає, а складних пацієнтів лише більшає. Денні доводиться стикатися з випробуваннями, долати стереотипи та розв'язувати труднощі в стосунках з одним з лікарів.

"Пульс": дивіться трейлер онлайн

До списку 10 найпопулярніших серіалів увійшли й інші шоу. Серед них ті, що були в центрі обговорень останніми тижнями, а також українські проєкти.