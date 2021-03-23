Найпопулярніші серіали Netflix за перші місяці 2021 року

Читать новость на русском

Джерело:

Forbes

Рік почався на стрімінговій платформі Netflix із гучних серіальних прем'єр. Які ж проєкти отримали найбільшу популярність у перші 3 місяці 2021 року – дивіться у добірці.

До 25 найкращих найпопулярніших серіалів увійшли знамениті "Бріджертони" та "Люпен", а також дитячі мультсеріали, мініпроєкти та документальні епізоди. Тому у добірці кожен зможе знайти новинку Netflix, яку ще не встиг переглянути.

Цікаво 6 популярних серіалів, які радить переглянути Лілія Ребрик

  1. "Бріджертони"

Жанр – історична драма
Кількість серій – 8

Серіал "Бріджертони" став справжнім хітом на Netflix у 2020 році. Стрічка розповідає про британську аристократичну родину Бріджертонів, яка славиться хорошою репутацією. Тому в сезон балів вся увага суспільства і місцевої пліткарки леді Віслдаун, яка ретельно стежить за підбором кавалерів для красуні Дафни.

Однак через перебірливість у дівчини не залишається гідних претендентів на шлюб. Тоді Дафна вирішує укласти угоду з графом Гастінгсом, що приїхав у Лондон погостювати у тітки. Саймон потерпав від уваги місцевих леді, тому вдавання закоханості в Дафну стало для нього чудовим прикриттям, а от красуня повернула собі статус бажаної нареченої. Та, за класикою таких історій, все виходить з-під контролю пари: головні герої закохуються та мають подолати багато перепон на шляху до свого щастя.

"Бріджертони": дивіться трейлер

Обирати серіал на вечір інколи можна дуже довго. Та чим доповнити його – тут відповідь швидка: кінобоксом Lay’s та Pepsi. Чипси зі смаком Краба, Сметани і зелені, Сиру чи Зеленої цибулі – зміксуйте улюблені смаки, як справжні кіномани.

  1. CoComelon

Жанр – дитячий мультсеріал
Кількість серій – 80

Прогнозовано, що в час продовження карантину лідерські позиції на Netflix займає дитячий проєкт. CoComelon розповідає про малюка Джей-Джея, який разом з братом і сестрою потрапляє у кумедні ситуації.

CoComelon: дивіться тизер

  1. "Ай Карлі"

Жанр – комедійний ситком
Кількість серій – 95

Серіал "Ай Карлі" виходив з 2007 до 2012 року. За сюжетом, Карлі влаштовує вебтрансляції, в яких показує курйозні моменти у спілкуванні зі своєю подругою Сем, а також конкурси талантів, інтерв'ю, приготування їжі за рецептом чи розв'язання якихось проблем. "Ай Карлі" чудово підійде для підлітків, які побачать у витівках дівчат багато спільного.

"Ай Карлі": дивіться фрагмент серіалу

Не пропустіть Серіали березня: "Сокіл і Зимовий солдат", "Покоління" та інші новинки місяця

  1. "Вулиця світлячків"

Жанр – романтична драма
Кількість серій – 10

"Вулиця світлячків" – це чудова історія про 2 кардинально різних жінок. Кейт – дуже тиха і скромна красуня, яка не прагне якогось світського життя чи уваги соціуму. А от її найкраща подруга Таллі працює журналісткою і полюбляє бути у центрі уваги. Здавалось би, такі різні жінки вже десятки років не розлучні, долають усі труднощі разом та потрапляють у кумедні ситуації.

"Вулиця світлячків": дивіться трейлер

  1. "Джинні і Джорджія"

Жанр – комедійна драма
Кількість серій – 10

Джорджія разом з двома дітьми терміново переїжджає в інше місто, щоб розпочати нове життя. Та, здається, секрети минулого будуть часто наздоганяти головних героїнь серіалу, а єдиною опорою молодої мами буде її старша донька Джинні, яка інколи буде здаватись значно самостійнішою, аніж її родичка.

"Джинні і Джорджія": дивіться трейлер

  1. "В її очах"

Жанр – психологічний трилер
Кількість серій – 6

Та якщо попередні серіали є легкі та прості до сприйняття, то "В її очах" здивує глядачів напруженим сюжетом. У центрі подій опиниться психіатр Девід, який разом з таємничою дружиною Адель переїжджає в невелике місто. В переддень виходу на роботу він відвідує місцевий бар, де знайомиться з красунею Луїзою. А вже наступного дня Девід розуміє, що дівчина тепер його нова секретарка, а тому незручних моментів не бракуватиме. До того ж, Луїза стає подругою Адель та поступово розкриває всі її моторошні секрети.

"В її очах": дивіться трейлер

До Топ-25 найпопулярніших серіалів увійшли:

  1. "Джинні Рівера" (2017) – теленовела
  2. "Гарні дівчата" (2018 – досі) – кримінальна драма
  3. "Небезпечний Генрі" (2014 – 2020) – комедійний екшн, підлітковий серіал
  4. "Кобра Кай" (2018 – досі) – комедія, драма, екшн
  5. "Нічний сталкер: Полювання на серійного вбивцю" (2021) – документальний, кримінал
  6. "Доля: Сага Вінкс" (2021) – пригодницька драма, наукова фантастика
  7. "Місце злочину: Зникнення в готелі Сесіл" (2021) – документальний серіал, кримінал
  8. "Найкращі в Лос-Анджелесі" (2018 – 2020) – екшн, комедія, кримінал
  9. "Вперед, вперед!" (2021) – мультсеріал
  10. "Люпен" (2021) – екшн, кримінальна драма
  11. "Грішниця" (2017 – 2018) – кримінальна драма, містика
  12. "Вбивство серед мормонів" (2021) – мінісеріал
  13. "Остання можливість: Баскетбол" (2021) – телепрограма
  14. "Протистояння" (2021) – драма
  15. "Моторошні пригоди Сабріни" (2018 – 2020) – драма, фентезі, хоррор
  16. "Епоха самураїв: Битва за Японію" (2021) – документальний
  17. "Історія лайливих слів" (2021) – мінісеріал
  18. "Ляльковий дім Геббі" (2021) – мультсеріал
  19. "Імперія гламуру" (2021) – реаліті-шоу