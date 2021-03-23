Найпопулярніші серіали Netflix за перші місяці 2021 року

Рік почався на стрімінговій платформі Netflix із гучних серіальних прем'єр. Які ж проєкти отримали найбільшу популярність у перші 3 місяці 2021 року – дивіться у добірці.

До 25 найкращих найпопулярніших серіалів увійшли знамениті "Бріджертони" та "Люпен", а також дитячі мультсеріали, мініпроєкти та документальні епізоди. Тому у добірці кожен зможе знайти новинку Netflix, яку ще не встиг переглянути.

Цікаво 6 популярних серіалів, які радить переглянути Лілія Ребрик

"Бріджертони"

Жанр – історична драма

Кількість серій – 8

Серіал "Бріджертони" став справжнім хітом на Netflix у 2020 році. Стрічка розповідає про британську аристократичну родину Бріджертонів, яка славиться хорошою репутацією. Тому в сезон балів вся увага суспільства і місцевої пліткарки леді Віслдаун, яка ретельно стежить за підбором кавалерів для красуні Дафни.

Однак через перебірливість у дівчини не залишається гідних претендентів на шлюб. Тоді Дафна вирішує укласти угоду з графом Гастінгсом, що приїхав у Лондон погостювати у тітки. Саймон потерпав від уваги місцевих леді, тому вдавання закоханості в Дафну стало для нього чудовим прикриттям, а от красуня повернула собі статус бажаної нареченої. Та, за класикою таких історій, все виходить з-під контролю пари: головні герої закохуються та мають подолати багато перепон на шляху до свого щастя.

"Бріджертони": дивіться трейлер

CoComelon

Жанр – дитячий мультсеріал

Кількість серій – 80

Прогнозовано, що в час продовження карантину лідерські позиції на Netflix займає дитячий проєкт. CoComelon розповідає про малюка Джей-Джея, який разом з братом і сестрою потрапляє у кумедні ситуації.

CoComelon: дивіться тизер

"Ай Карлі"

Жанр – комедійний ситком

Кількість серій – 95

Серіал "Ай Карлі" виходив з 2007 до 2012 року. За сюжетом, Карлі влаштовує вебтрансляції, в яких показує курйозні моменти у спілкуванні зі своєю подругою Сем, а також конкурси талантів, інтерв'ю, приготування їжі за рецептом чи розв'язання якихось проблем. "Ай Карлі" чудово підійде для підлітків, які побачать у витівках дівчат багато спільного.

"Ай Карлі": дивіться фрагмент серіалу

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"Вулиця світлячків"

Жанр – романтична драма

Кількість серій – 10

"Вулиця світлячків" – це чудова історія про 2 кардинально різних жінок. Кейт – дуже тиха і скромна красуня, яка не прагне якогось світського життя чи уваги соціуму. А от її найкраща подруга Таллі працює журналісткою і полюбляє бути у центрі уваги. Здавалось би, такі різні жінки вже десятки років не розлучні, долають усі труднощі разом та потрапляють у кумедні ситуації.

"Вулиця світлячків": дивіться трейлер

"Джинні і Джорджія"

Жанр – комедійна драма

Кількість серій – 10

Джорджія разом з двома дітьми терміново переїжджає в інше місто, щоб розпочати нове життя. Та, здається, секрети минулого будуть часто наздоганяти головних героїнь серіалу, а єдиною опорою молодої мами буде її старша донька Джинні, яка інколи буде здаватись значно самостійнішою, аніж її родичка.

"Джинні і Джорджія": дивіться трейлер

"В її очах"

Жанр – психологічний трилер

Кількість серій – 6

Та якщо попередні серіали є легкі та прості до сприйняття, то "В її очах" здивує глядачів напруженим сюжетом. У центрі подій опиниться психіатр Девід, який разом з таємничою дружиною Адель переїжджає в невелике місто. В переддень виходу на роботу він відвідує місцевий бар, де знайомиться з красунею Луїзою. А вже наступного дня Девід розуміє, що дівчина тепер його нова секретарка, а тому незручних моментів не бракуватиме. До того ж, Луїза стає подругою Адель та поступово розкриває всі її моторошні секрети.

"В її очах": дивіться трейлер

До Топ-25 найпопулярніших серіалів увійшли: