На минулому тижні українські глядачі обирали напружені історії про таємниці, шпигунські інтриги та гучні кримінальні розслідування. Наша редакція зібрала добірку проєктів, які тримали увагу аудиторії найбільше.

Про найпопулярніші серіали Netflix в Україні, які зараз обговорюють усі навколо – читайте більше в матеріалі 24 Каналу.

"Люпен" (2021 – 2026), 1, 3 та 4 сезони

Рейтинг IMDb: 7,5

Цей французький детектив розповідає історію чарівного крадія Ассана Діопа. Головний герой бере приклад із класичного персонажа Арсена Люпена і постійно кидає виклик поліції. Він майстерно змінює образи, планує зухвалі пограбування та захищає свою родину від небезпечних ворогів. Кожен епізод тримає увагу глядача завдяки несподіваним сюжетним поворотам і харизмі головного актора.

"Люпен": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають динамічний темп оповіді та яскраву акторську гру Омара Сі. Однак кіноексперти дещо критикують серіал "Люпен" за неправдоподібні збіги обставин і певну передбачуваність дій поліції.

"Чорні голуби" (2024)

Рейтинг IMDb: 7,2

Гелен Вебб живе подвійним життям: для світу вона зразкова дружина британського міністра оборони, але насправді жінка шпигує на таємну організацію найманців і передає їм державні секрети. Коли невідомі вбивають її коханця Джейсона, життя головної героїні опиняється під загрозою. Щоб захистити агентку, керівництво викликає її давнього друга – досвідченого кілера Сема. Разом вони беруться розплутувати цей злочин і виходять на масштабну політичну змову в самому серці Лондона.

"Чорні голуби": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти хвалять серіал за вдале поєднання кількох жанрів та яскравий акторський дует Кіри Найтлі й Бена Вішоу. Водночас частина глядачів і оглядачів зауважує певну неправдоподібність екшн-сцен.

"Зникла: Наталі Голловей" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,6

Цей документальний мінісеріал повертає глядачів до подій 2005 року, коли 18-річна американка Наталі Голловей безслідно зникла під час випускної поїздки на острів Аруба. Її мати Бет негайно вирушила на пошуки, які розтягнулися на майже два десятиліття та привернули увагу всього світу. Автори проєкту детально відтворюють хід розслідування, показують раніше неопубліковані кадри допитів ФБР та розповідають, як мати зрештою вийшла на слід ймовірного вбивці.

"Зникла: Наталі Голловей": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають динамічний темп оповіді та емоційну глибину, з якою автори передали багаторічну боротьбу родини за справедливість. Проте критики зауважують, що серіал майже не розкриває нових фактів у справі, тож він краще підійде тим, хто ще не знайомий з усіма деталями цієї трагедії.

Серед інших серіалів, які увійшли до списку найпопулярніших в Україні:

"Знечулення", 1-й сезон;

"Парочка слідчих 3";

"Ніхто цього не хоче", 3-й сезон.

А якщо у вас сьогодні немає настрою для серйозного кіно, то маємо для вас добірку новий комедій від Netflix.