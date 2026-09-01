Від султанського гарему до токсичних романів: 3 турецькі серіали, які стали світовим феноменом

Турецькі серіали давно перестали бути телевізійною екзотикою десь між місцевими новинами та рекламою кави. Їх дивляться в десятках країн, продають на міжнародні ринки, а герої легко стають улюбленцями глядачів, які ще вчора не могли вимовити назву Стамбула без акценту. І так, турецькі сценаристи, здається, мають особливий талант: якщо в кадрі немає палацу, ревнощів, сімейної таємниці або людини,

Тож, не дивно, що і у нас вони користуються неабиякою популярністю. І ось 24 Канал пропонує вам оці турецькі серіали, які стали справжніми міжнародними хітами.

"Величне століття"

Жанр: історична драма, мелодрама

Рік: 2011–2014

IMDb: близько 7,5

Якщо турецькі серіали мають власну міжнародну візитівку, то "Величне століття" цілком може претендувати на цю роль. Історична драма про султана Сулеймана I та його складні стосунки з Хюррем-Султан стала міжнародним феноменом і була продана у десятки країн.

Сюжет: Сулейман Пишний править Османською імперією, а в його палаці тим часом розгортається не менш масштабна боротьба за владу. Хюррем, яка потрапляє до гарему як рабиня, поступово стає однією з найвпливовіших жінок імперії.

Тут є все: любов, зрада, політичні інтриги, боротьба за престол і костюми, на які, здається, пішов окремий бюджет невеликої держави.

Історичної точності, звісно, не варто вимагати від серіалу так, ніби це лекція в університеті. Автори чимало драматизували події, зате зробили історію такою, від якої складно відірватися.

"Величне століття": дивитись трейлер

"Злодій у законі"

Жанр: драма, мелодрама, романтика

Рік: 2022–2025

IMDb: близько 6,2

Серіал став великим хітом у Туреччині та отримав міжнародну аудиторію.

Сюжет: розбещений спадкоємець багатої родини Феріт живе так, ніби поняття «наслідки» придумали спеціально для інших людей. Але його дід вирішує, що хлопцеві терміново потрібна дружина, і влаштовує шлюб із Сейран.

Проблема лише в одному: Сейран зовсім не збирається покірно грати роль красивої дружини в золотій клітці.

Так починається історія про шлюб, який ніхто особливо не планував, сімейні конфлікти, ревнощі, секрети й стосунки, де фраза "нам треба поговорити" звучить приблизно як сигнал повітряної тривоги.

"Злодій у законі": дивитись трейлер

"Постукайся в мої двері"

Жанр: романтична комедія, мелодрама

Рік: 2020–2021

IMDb: близько 7,3

Сюжет: Еда мріє про навчання за кордоном, але через одну неприємну історію втрачає стипендію. У всьому, звісно, винен холодний і багатий бізнесмен Серкан Болат. Замість довгих розбірок вони укладають угоду: Еда прикидається його нареченою, а він допомагає їй повернутися до навчання.

План чудовий. Майже геніальний. Є лише одна маленька проблема – вони починають закохуватися по-справжньому.

Далі маємо романтичні непорозуміння, ревнощі, сімейні секрети, красивий Стамбул і героїв, які могли б просто поговорити одне з одним, але тоді серіал закінчився б приблизно за п'ять серій. У головних ролях – Ханде Ерчел та Керем Бюрсін, чия екранна хімія й стала однією з причин міжнародної популярності серіалу.



"Постукайся в мої двері": дивтись трейлер

Якщо після цього топу захотілося ще трохи турецьких пристрастей, хороших новин не бракує. 24 Канал підготував ще одну добірку захопливих турецьких серіалів – із коханням, сімейними таємницями, драмами й героями, яким, здається, просто заборонено жити спокійно.



