Новий горор серед лідерів: найпопулярніший фільм на Netflix, від якого мурашки по шкірі

Стрімінгова платформа Netflix щотижня оновлює список найпопулярніших фільмів та серіалів, які українці обирають для перегляду. Цього разу першим серед них став новий горор "У глибинах Сени", прем'єра якого відбулась на початку червня.

У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, про що стрічка. А також прочитаєте, чи варто обирати фільм "У глибинах Сени" для перегляду.

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Про що фільм "У глибинах Сени"

5 червня на платформі Netflix вийшов горор під назвою "У глибинах Сени". Цей фільм створений французьким режисером Ксав'є Жансом, який раніше працював над такими проєктами, як перша екранізація Hitman, фільми жахів "Закляття: Наші дні" і "Атлантида". Також він мав досвід режисерування кількох епізодів популярного серіалу "Люпен".

"У глибинах Сени": дивіться онлайн трейлер фільму

Улітку у Парижі заплановано проведення чемпіонату світу з тріатлону. Однак спокій міста порушує поява гігантської білої акули в глибинах річки Сени. Науковиця Софія дізнається про це і тепер їй доведеться об’єднатися з поліцією, щоб запобігти можливому кровопролиттю в серці Франції.

Які ще фільми популярні на Netflix

Якщо ви не захоплюєтесь жахами та бойовиками, на Netflix також є популярні фільми інших жанрів. Наприклад, ви можете насолодитися комедією "Мати нареченої", українським фільмом "Інший Франко", або кримінальним трилером "Кольори зла: Червоний".

"Інший Франко": дивіться онлайн трейлер фільму

Не витрачайте час на нудні та малоцікаві стрічки. Обирайте найкраще на Netflix.