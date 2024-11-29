Підкорив українських кіноманів: який серіал став лідером переглядів на Netflix

Цього тижня стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших стрічок, які переглянули глядачі. До переліку найкращих кіноробіт потрапив новий серіал, який вже заполонив серця українців.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Netflix. Детальніше про найпопулярніший серіал на стримінговому сервісі – читайте далі в матеріалі.

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Який серіал став лідером на Netflix

Комедійний серіал "Таємний інформатор" складається з 8 серій. Режисери стрічки – Ребека Ешер та Морган Секетт. У серіалі зіграли: Лайла Річкрік, Стівен Гендерсон, Керрі О'меллі, Майлз Фаулер, Джама Вільямсон, Даніель Кеннеді, Шайло Шенер, Марк Ентоні Семюель, Курт Кохлер, Фатіма Домінгез, Скотт Джордан, Френк Скоццарі та Валері Ібарра.

"Таємний інформатор" розповідає про професора Чарльза, який вийшов на пенсію. Він мав дружину, з якою прожив щасливе життя. Вони разом подорожували, відвідували театри та насолоджувалися компанією одне одного. Однак жінка померла, тому все змінилося. Чарльз сильно сумував за коханою, через що став менше проводити часу з донькою Емілі та онуками. Дівчина запропонувала батькові обрати собі хобі, щоб той повернувся у звичайний темп життя.

Одного дня головний герой прочитав газету, де побачив оголошення приватної детективки, яка розслідує злочин у будинку для літніх людей "Пасифік В'ю", у Сан-Франциско. Виявляється, там зникло намисто, тому Чарльз погоджується стати агентом під прикриттям у цьому пансіонаті. Втім, чоловікові варто робити все обережно, щоб його не запідозрили, зокрема директорка будівлі Діді. Тому герой вирушає до закладу, прикидаючись новим жителем.

"Таємний інформатор": дивіться трейлер онлайн

Протягом восьми серій глядачі спостерігатимуть за кумедними ситуаціями, які траплятимуться з Чарльзом, разом з чоловіком розслідуватимуть справу та дивуватимуться сюжетним поворотам у стрічці. Герою вдасться не тільки викрити крадія, але й знайти нових друзів.

Які ще стрічки на Netflix сподобалися українцям

Це серіали, які особливо припали до душі українським кіноманам цього тижня. Вони підкорили глядачів цікавим сюжетом і несподіваними поворотами. Серед стрічок:

"Вбивайте усвідомлено" 1 сезон;

"Імператриця" 2 сезон;

"Аркейн" 2 сезон;

"Встигнути до 30" 2 сезон;

"Боєць у клітці" 1 сезон;

"Любов й одержимість" 1 сезон;

"Імператриця" 1 сезон;

"Закон Лідії Поет" 2 сезон;

"Дипломатка" 2 сезон.

Обирайте серіал з переліку, щоб відпочити та зануритися у світ кіно.