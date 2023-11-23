31,4 мільйона гривень: фільми, які у 2023 році принесли найбільше коштів у держбюджет

У 2023 році український кінематограф забезпечив державі дохід у розмірі 31,4 мільйона гривень, що в 4,5 раза перевищує показник минулого року.

Читайте, які фільми принести найбільше доходу Україні, а також, як кіно "заробляє" для держави.

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Які фільми принесли найбільше доходу Україні у 2023 році

"Мавка. Лісова пісня"

У 2023 році найвищий прибуток приніс мультфільм "Мавка", заробивши 12,4 мільйона гривень, що становить 40% від загальних виплат, отриманих спецфондом за права на фільми. За вісім місяців український та світовий прокат зібрав 20 мільйонів доларів. Кількість країн, де планують показати мультфільм, продовжує зростати. "Мавка" вже була продана на понад 20 територій, а з 1 грудня вона стане доступною на платформі Netflix.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Снайпер. Білий ворон"

Цього року військова драма "Снайпер. Білий ворон" (2022) принесла до спецфонду 2,2 мільйона гривень, що становить значне зростання порівняно з минулим роком, коли дохід складав близько 940 000 гривень. Державне фінансування фільму склало майже 24 мільйонів гривень, що представляє 80% від загальної вартості його виробництва. Загальні касові збори становлять 5 246 205 гривень.

"Снайпер. Білий ворон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я, ти, він, вона"

Протягом останніх п'яти років фільм приніс найвищі доходи для спецфонду. У 2019 році він приніс 13,3 мільйона гривень. Протягом тривалого періоду цей фільм був найуспішнішим за касовими зборами серед українських стрічок в Україні, заробивши 71 мільйон гривень за весь період прокату. Проте в березні 2023 року він поступився "Мавці".

"Я, ти, він, вона": дивіться онлайн трейлер фільму

31,4 мільйона гривень за десять місяців 2023 року

Якщо Держкіно надає фінансову підтримку виробництву фільму, то отримує відсоток від його комерційного використання. Розмір цього відсотку визначається у конкретному договорі між продюсерами та Держкіно і гроші надходять до спецфонду державного органу.

Зростання цих доходів пов'язане із виходом у кінопрокат стрічок, на які покладали великі надії. Наприклад, для створення "Мавки" Держкіно надало фінансування у розмірі 49,5 млн грн, а "Довбушу" – 65 млн грн. Згідно з даними звіту Держкіно за 2023 рік, мультфільм "Мавка" заробив 12,4 млн грн, а історичний екшн "Довбуш" – 1,9 млн грн.



Статистика доходів / Держкіно України



Найприбутковіші українські фільми в 2023 році / Інфографіка 24 Каналу