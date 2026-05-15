Найрейтинговіші фільми Netflix, які вийшли у 2026 році
- Найрейтинговіші фільми Netflix 2026 року за версією IMDb: "Напрочуд кмітливі створіння" (7,8), "У чужій шкурі" (7,3), "Ласий шматок" (6,8).
Здавалось, що 2026 рік лише набирає своїх обертів, однак кінопрем'єри останніх місяців свідчать про протилежне. Переважна частина фільмів виходять на онлайн-платформах, а не у кінотеатрах, що спрощує доступ до перегляду новинок.
Наразі сайт IMDb уже сформував рейтинг від найбільшої до найменшої оцінки фільмів Netflix, які встигли вийти у 2026 році.
"Напрочуд кмітливі створіння", 2026
Рейтинг IMDb: 7,8
Одна жінка уже багато років працює у місцевому океанаріумі. Здавалось, що її життя постійно сіре та одноманітне і ніщо не зможе змінити такий перебіг подій. Та в одну з нічних змін відбувається щось, що точно не назвеш буденною ситуацією.
Героїня знайомиться з буркотливим восьминогом Марцеллусом, і ця незвична зустріч поступово перевертає її життя.
"У чужій шкурі", 2026
Рейтинг IMDb: 7,3
Цей мультфільм вийшов нещодавно, однак уже встиг стати дуже популярним. Сюжет розповідає про крихітну лісову істоту та величезного птаха, які випадково обмінюються тілами й змушені триматися разом, аби вирушити у захопливу пригоду.
Та одне з головних завдань – вижити, а для цього їм доведеться навчитися працювати як команда.
"Ласий шматок", 2026
Рейтинг IMDb: 6,8
За сюжетом фільму, команда поліцейських у Маямі знаходить у старому будинку схованку з мільйонами доларів, і довіра між ними дає тріщину. А коли про конфісковані гроші дізнаються інші сторони, сумнівів стає дедалі більше. Ба більше, виявляється, що серед команди є зрадник.
Які ще фільми увійшли до найрейтинговіших?
- "Відпустка на двох" – 6,6;
- "Гострі картузи: Безсмертний" – 6,5;
- "Військова машина" – 6,3;
- "Вершина" – 6,1;
- "Сусідка по кімнаті" – 5,7;
- "Хижий ривок" – 5,0.
Який фільм на Netflix зараз дивляться українці?
Фільм "Сплячі" 1996 року знову набирає популярності серед українських глядачів.
Події розгортаються у 1960-х роках у Нью-йоркському районі "Пекельна кухня". Сюжет зосереджений на чотирьох друзях, чиє безтурботне дитинство раптово змінюється. Те, що здавалося звичайними витівками, поступово штовхає їх у дорослий світ насильства, злочинності та зради.