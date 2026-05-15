Найрейтинговіші фільми Netflix, які вийшли у 2026 році

Здавалось, що 2026 рік лише набирає своїх обертів, однак кінопрем'єри останніх місяців свідчать про протилежне. Переважна частина фільмів виходять на онлайн-платформах, а не у кінотеатрах, що спрощує доступ до перегляду новинок.

Наразі сайт IMDb уже сформував рейтинг від найбільшої до найменшої оцінки фільмів Netflix, які встигли вийти у 2026 році.

"Напрочуд кмітливі створіння", 2026

Рейтинг IMDb: 7,8

Одна жінка уже багато років працює у місцевому океанаріумі. Здавалось, що її життя постійно сіре та одноманітне і ніщо не зможе змінити такий перебіг подій. Та в одну з нічних змін відбувається щось, що точно не назвеш буденною ситуацією.

Героїня знайомиться з буркотливим восьминогом Марцеллусом, і ця незвична зустріч поступово перевертає її життя.

"У чужій шкурі", 2026

Рейтинг IMDb: 7,3

Цей мультфільм вийшов нещодавно, однак уже встиг стати дуже популярним. Сюжет розповідає про крихітну лісову істоту та величезного птаха, які випадково обмінюються тілами й змушені триматися разом, аби вирушити у захопливу пригоду.

Та одне з головних завдань – вижити, а для цього їм доведеться навчитися працювати як команда.

"Ласий шматок", 2026

Рейтинг IMDb: 6,8

За сюжетом фільму, команда поліцейських у Маямі знаходить у старому будинку схованку з мільйонами доларів, і довіра між ними дає тріщину. А коли про конфісковані гроші дізнаються інші сторони, сумнівів стає дедалі більше. Ба більше, виявляється, що серед команди є зрадник.

Які ще фільми увійшли до найрейтинговіших?

"Відпустка на двох" – 6,6;

"Гострі картузи: Безсмертний" – 6,5;

"Військова машина" – 6,3;

"Вершина" – 6,1;

"Сусідка по кімнаті" – 5,7;

"Хижий ривок" – 5,0.

Який фільм на Netflix зараз дивляться українці?

Фільм "Сплячі" 1996 року знову набирає популярності серед українських глядачів.

Події розгортаються у 1960-х роках у Нью-йоркському районі "Пекельна кухня". Сюжет зосереджений на чотирьох друзях, чиє безтурботне дитинство раптово змінюється. Те, що здавалося звичайними витівками, поступово штовхає їх у дорослий світ насильства, злочинності та зради.