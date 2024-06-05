Гарячі та харизматичні: 5 найсексуальніших акторів Голлівуду

5 червня 2024, 08:55
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У Голлівуді знімається чимало гарячих акторів, що викликають захоплення у жінок по всьому світу Але не лише зовнішність робить їх такими чарівними. Їх обожнюють за харизму і внутрішню силу духу.

Редакція Кіно 24 склала список з 5 найсексуальніших чоловіків Голлівуду. Ці красені однозначно вміють підкорити серця мільйонів жінок.

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5 найгарячіших акторів Голлівуду

Меттью Мак-Конагей


Меттью Мак-Конагей у фільмі Супер Майк / Фото Warner Bros. Entertainment Inc.

Проєкти з актором:

  • Джентльмени
  • Далласький клуб покупців
  • Як позбутися хлопця за 10 днів
  • Вовк з Уолл-Стріт
  • Кохання та інші неприємності
  • Привиди колишніх подружок

Кріс Хемсворт

Кріс Хемсворт / Фото з інстаграму актора

Проєкти з актором:

  • Мисливці на привидів
  • Тор
  • Месники
  • Люди в чорному: Інтернешнл
  • Спайдергед

Райан Гослінг

Проєкти з актором:

  • Барбі
  • Ла-Ла Ленд
  • Каскадер
  • Драйв
  • Щоденник пам'яті
  • Той, хто біжить по лезу 2049

Джейсон Стейтем

Проєкти з актором:

  • Бджоляр
  • Перевізник
  • Мег
  • Гнів людський
  • Нестримні

Ченнінг Татум


Ченнінг Татум / Фото з інстаграму актора

Проєкти з актором:

  • Супер Майк
  • Супер Майк: Останній танець
  • Мачо і ботан
  • Крок уперед
  • Загублене місто
  • Вона – хлопець
Автор: Ірина Марціяш