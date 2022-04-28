Найстрашніше, що росіяни заплющують на це очі, – Лія Ахеджакова підсумувала другий місяць війни

Лія Ахеджакова, яка 16 років тому голосувала за Путіна, сьогодні публічно підтримує Україну і засуджує диктаторський режим президента Росії. Актриса опублікувала новий допис, в якому висловила солідарність українцям.

Лія Ахеджакова зазначила, що відносини між українцями та росіянами вже ніколи не будуть такими, як були раніше, а якщо щось і зміниться, то станеться це дуже нескоро, – через десятки чи навіть сотні років. Про це повідомляє 24 канал.

Читайте більше Повірте, вона дуже плакала, – Ольга Сумська розповіла про доньку, яка живе в Росії

Лія Ахеджакова підсумувала другий місяць війни

Минуло вже понад два місяці від 24 лютого, коли Путін цинічно напав на наші землі. З того часу змінилося багато.

Але насамперед змінилося те, що особисто для мене є болючим питанням – відносини між росіянами та українцями, між двома країнами. І ці відносини вже, швидше за все, ніколи не будуть колишніми,

– сказала вона.

Як повідомила акторка, "через одну людину, яка вирішила таким кривавим методом ублажити себе, дати людям страждання через якісь власні комплекси, страхи та інше, навіки посварилися два, колись, дружні народи, які боролися з фашистсько-нацистською нечестю".

А сьогодні нащадки тих, хто гинув заради миру у всьому світі, влаштовують ще одну криваву бійню, вбиваючи жінок та дітей, старих та просто мирних жителів, які нічого не зробили Росії. Найстрашніше, що росіяни заплющують на це очі,

– наголосила Ахеджакова.

"Вони продовжують влаштовувати "дискотеки" у своїх рожевих окулярах і думають, що їхній "великий" лідер – святий, списуючи звірства у Бучі на якихось уявних нацистів в Україні, не замислюючись про те, ким же є ті, хто прийшов на чужу землю від імені російської армії та російського народу вбивати", – підсумувала вона.

Раніше російська акторка відверто заявляла про крах Росії. А також Ахеджакова наголосила, що не зможе пробачити росіянам війну проти України.