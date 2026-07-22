Ви точно зараз почнете це мугикати: 5 саундтреків із серіалів, які знають всі

Кажуть, хорошу пісню впізнають із перших нот. І серіальні заставки давно довели: іноді достатньо кількох секунд музики, щоб мозок автоматично почав прокручувати знайомі кадри. Ще мить – і ви вже подумки сидите в Central Perk, шукаєте прибульців із Малдером або знову переживаєте за Старків.

Є саундтреки, які давно стали культурним явищем. Їх впізнають навіть ті, хто не бачив жодної серії. 24 Канал зібрав п'ять легендарних мелодій, які майже неможливо слухати мовчки.

"Цілком таємно"

Якщо після кількох перших свистячих нот вам захотілося озирнутися, чи не стоїть десь НЛО, – усе працює як треба.

Культова тема The X-Files: The Original Motion Picture Score стала одним із найвідоміших телевізійних саундтреків в історії. А сам серіал десятиліттями тримав глядачів між двома крайнощами: Малдером, який вірив буквально в усе, і Скаллі, яка вперто шукала наукове пояснення навіть найдикішим подіям.

"Цілком таємно": слухати саундтрек онлайн

"Твін Пікс"

Є саундтреки, які просто супроводжують серіал. А є музика, яка і є серіалом. Легендарну тему Анджело Бадаламенті достатньо почути один раз, щоб назавжди пов'язувати її з туманним містечком, кавою, вишневим пирогом і дивним відчуттям, що зараз точно станеться щось дуже незрозуміле.



Недарма цей саундтрек вважають одним із найкращих в історії телебачення

"Твін Пікс": слухати саундтрек онлайн

"Друзі"

So no one told you life was gonna be this way... Так, можете не стримуватися – наступний рядок ви вже точно знаєте.

Пісня I'll Be There for You гурту The Rembrandts давно живе окремим життям від серіалу. Але варто почути перші акорди – і перед очима миттєво з'являються шестеро друзів, диван у Central Perk і той самий фонтан із заставки.

"Друзі": слухати саундтрек онлайн

"Гра престолів"

Є музика, яка не потребує слів. Саундтрек "Гри престолів" – саме такий випадок.

Тема композитора Раміна Джаваді давно стала символом епічного телебачення. І навіть якщо ви вже не пам'ятаєте, хто кому доводився родичем у Вестеросі, цю мелодію впізнаєте безпомилково.

"Гра престолів": слухати саундтрек онлайн

"Дивні дива"

Кілька синтезаторних нот – і ви ніби знову опинилися у 1980-х, хоча могли там навіть не народитися.

Композиція Stranger Things · Kyle Dixon & Michael Stein у серіалі "Дивних див" ідеально передає атмосферу містики, ретро та легкого відчуття, що за сусідніми дверима може ховатися портал в інший вимір. І саме завдяки цьому саундтрек став таким самим культовим, як і пригоди Одинадцятої та її друзів.

"Дивні дива": слухати саундтрек онлайн

Ловіть добірку крутих та атмосферних серіалів на вечір.



