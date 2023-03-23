"Про долари не йдеться": Задніпровський відверто розповів, де і скільки заробляв за останній рік

Повномасштабне вторгнення добряче струсонуло українську творчу індустрію. Спочатку театри, як і зйомки кіно чи серіалів, завмерли. Зараз все нормально функціонує, але в нових реаліях та за нових умов. Скільки за останній рік заробив Назар Задніпровський – читайте далі.

Актор серіалу "Будиночок на щастя" в інтерв’ю для ютуб-проєкту "Слава+" розповів про гонорари в українському кіно. Він наголосив, що за останній рік знявся лише в одному серіалі, повідомляє 24 Канал.

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Назар Задніпровський про свій заробіток за рік повномасштабної війни

За словами актора, про доларовий еквівалент, що був до війни, не йдеться. "Зараз йдеться лише про гривні, і то менші суми, ніж раніше", – сказав він. Він наголосив, що один його знімальний день коштує менше ніж 15 тисяч гривень.

За рік я знявся в єдиному серіалі. Рівно два місяці попрацював на "Скажених сусідах", і більше ніхто нічого взагалі не робив. Це я кажу суто про фільми. Бо в мене ще були концерти"Дизель Шоу", то там отримував трішки більше. А за серіал нам сказали одразу: "Хлопці та дівчата, ми знімаємо, але 50 % від тогорічних гонорарів",

– сказав актор.

"Задніпровський розповів, що весь цей рік жив коштом зарплатні в театрі (актор служить у театрі ім. Франка – 24 Канал) та маминої пенсії. "Мені вистачало цих грошей! – говорить актор. – А всі заощадження, які заробив за минулий рік, відправив за кордон дружині та дітям".

Назад Задніпровський у серіалі "Будиночок на щастя" / Скриншот з 4 сезону серіалу

Про що серіал "Будиночок на щастя" Головні герої серіалу – дві сімейні пари: Макс і Маша, Василь і Люба. Перші приїздять жити в село з міста, другі – місцеві мешканці. Упродовж 3 сезонів Макс і Маша були російськомовними, нині ж ми бачимо, що ці герої перейшли на українську. Судячи з коментарів, частина глядачів задоволені змінами, інша частина – просить повернути двомовність. 4 сезон знімали ще у 2021 році разом з актрисою Ганною Безрук, яка тоді ще могла приїздити в Україну. Зараз вона Головні герої серіалу – дві сімейні пари: Макс і Маша, Василь і Люба. Перші приїздять жити в село з міста, другі – місцеві мешканці. Упродовж 3 сезонів Макс і Маша були російськомовними, нині ж ми бачимо, що ці герої перейшли на українську. Судячи з коментарів, частина глядачів задоволені змінами, інша частина – просить повернути двомовність. 4 сезон знімали ще у 2021 році разом з актрисою Ганною Безрук, яка тоді ще могла приїздити в Україну. Зараз вона живе в Москві та мовчить про війну в Україні.

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