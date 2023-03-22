"Нехай їм буде добре в Україні": Задніпровський каже видати хорошим росіянам українські паспорти

Зірка "Скаженого весілля" розповів про ставлення до хороших росіян. Ба більше, він не проти аби їм Україна видала українські паспорти.

Так він висловився про Ахеджакову, яка відмовилася виїжджати з Росії та думає про роботу з російськими дітьми, про російського опозиціонера Олександра Невзорова та інших.

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Назар Задніпровський про "хороших росіян"

Я так думаю, що таким як Невзорову, треба давати українське громадянство. Давати дуже хорошим, правильним росіянам: Фейгін, Ахеджакова… А їх одиниці. Ви розумієте, на 140 мільйонів 5 – 10 людей хороших. Так що, я думаю, 10 паспортів ми не пошкодуємо і нехай їм буде добре в Україні,

– сказав він.

Крім того, у розмові зі Славою+ Задніпровський згадав, як радив Галині Безрук, яка зрадила Україну, виїхати з Росії. Проте зараз актриса серіалу "Будиночок на щастя" разом зі своїм чоловіком-актором та 6-річною донькою проживає в Москві, ігноруючи воєнні злочини росіян проти українців.

"Я їй говорив ще до війни, до активної фази: "Галю, ну зав'язуй. Забирай чоловіка свого москвича сюди, дитину, житимете тут". Тоді вже починалися терки за її позицію. Вона була на межі розлучення, донька жила з нею в Україні, коли вона знімалася тут", – згадав Назар Задніпровський.

Проте у відповідь акторові вона сказала, що її причина бути в Росії – це її робота. "Якщо приїду до Києва, то я буду безробітна, а там на головних ролях у театрі мюзик-холу". "Така у нас була розмова. Катя Кузнєцова повернулася, втратила роботу. Галя зробила свій вибір, вона обрала роботу. Вона там", – поділився він.

Назар Задніпровський / Скриншот з інтерв’ю