Не квартира і не авто: що Назар Задніпровський купив за перший великий гонорар

Сьогодні перший серйозний гонорар можна витратити на новий iPhone, подорож чи просто героїчно залишити його в супермаркеті за кілька походів. А на початку 90-х список бажань виглядав дещо інакше. Назар Задніпровський, наприклад, мріяв про власний відеомагнітофон – і мав для цього дуже конкретну причину.

Як передає Новий канал, актор серіалу "Будиночок на щастя" пригадав, що свій перший великий гонорар отримав приблизно у 1992 році.

Задніпровський не став розповідати, за який саме проєкт отримав гроші, однак зізнався: на той момент сума здавалася йому величезною. Довго думати, куди її витратити, не довелося. Актор придбав телевізор Toshiba та відеомагнітофон, вклавши у техніку практично весь заробіток.



Назар Задніпрянський / Фото Новий канал



І якщо телевізор був просто хорошою покупкою, то "відік" став справжнім здійсненням мрії. Задніпровський захоплювався американським баскетболом і хотів дивитися матчі NBA, які часто транслювали у незручний час.

Тому актор виставляв на відеомагнітофоні таймер, залишав касету й ішов навчатися в інститут або працювати. Техніка самостійно записувала матч, а ввечері він повертався додому й дивився гру. Для Задніпровського це був його власний "квиток у світ американського баскетболу".

Toshiba пережила 90-ті – і працює досі

Найцікавіше, що покупка виявилася інвестицією практично у вічність. За словами актора, телевізор Toshiba досі стоїть у нього на кухні та працює. А от відеомагнітофоном Задніпровський, звісно, вже не користується.

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