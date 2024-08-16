Назвала колег мавпами: архівне відео з Блейк Лайвлі стало вірусним на тлі нового скандалу

У мережі набирає обертів скандал навколо творців фільму "Покинь, якщо кохаєш": Блейк Лайвлі та Джастіна Бальдоні. Подейкують, що між ними виникла ворожнеча.

На тлі цього скандалу в мережі завірусилося архівне відео з Блейк Лайвлі. Це кадри 2008 року, коли акторка брала участь у панельній дискусії разом з колегами по серіалу "Пліткарка".

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Блейк Лайвлі розповіла про "обіцянки", які їй дали творці "Пліткарки", щоб вона зіграла у шоу. Серед них - "відсутність домашньої мавпи". Акторка мала на увазі персонажа Чака Басса, у якого є мавпа у книжках.

У Чака є домашня мавпа, яка вміє координувати свої рухи. І я подумала: "Я б дуже хотіла бути частиною шоу, але я не можу грати з мавпочкою". Ну, у мене є кілька таких,

– сказала Блейк Лайвлі та вказала жестом на своїх колег.

Архівне відео з Блейк Лайвлі:

Залою прокотився сміх, але деякі з зірок "Пліткарки" не оцінили жарт, вони відвернулися та дивилися у підлогу. Блейк Лайвлі намагалась виправити ситуацію: "Облиште, це був жарт! Господи помилуй!".

Під відео користувачі обговорюють поведінку акторки та її фразу, яку вважають недоречною та образливою. Для декого цей ролик став доказом, що саме Блейк Лайвлі спричинила ворожнечу на знімальному майданчику фільму "Покинь, якщо кохаєш".

Коротко про скандал

Після прем'єри фільму "Покинь, якщо кохаєш" мережею пішли чутки про те, що на знімальному майданчику виникла напруженість та ворожнеча між Блейк та її колегою Джастіном. Плітки виникли через те, що Бальдоні не сфотографувався з колегами на прем'єрі в Нью-Йорку, хоч відіграв головну роль і був режисером.

Хтось стає на бік Блейк Лайвлі і стверджує, що Бальдоні занадто увійшов у роль "аб'юзера" та був різким щодо своєї колеги. Тоді як інші підтримують Джастіна і звинувачують Блейк у тому, що вона мало згадує про головну ідею фільму (домашнє насилля) та намагається перетворити стрічку в "романтичний комікс". Також свої правки до сценарію вносив Раян Рейнольдс, що не сподобалося Бальдоні, і розсварило його з Лайвлі.