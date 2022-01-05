"Не дивіться вгору" увійшов до трійки найкращих проєктів Netflix: з ким змагається стрічка

Фільм "Не дивіться нагору" з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс вкрай вдало стартував на Netflix. За перші 28 днів після прем'єри на його перегляд витратили 263,3 мільйона годин. Щонайменше про такі дані свідчить статистика самого сервісу.

Це третій найкращий старт в історії Netflix. Найвищі показники в перші 28 днів були лише у "Червоного повідомлення" (364,02 мільйона годин) та "Пташиного короба" (282,02 мільйона годин).

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Лише за тиждень із 27 грудня по 2 січня на перегляд фільму витратили 152,29 мільйона годин. "Не дивіться нагору" другий тиждень поспіль очолює глобальний топ Netflix, в Україні фільм теж займає першу позицію десятки.

28 днів із прем'єри "Не дивіться нагору" ще не минули: фільм вийшов на Netflix 24 грудня 2021 року. Ймовірно, картина ще має шанси очолити стартовий топ Netflix.

Цікаво, що критикам "Не дивіться нагору" не дуже сподобався. У кар'єрі Леонардо Ді Капріо фільм показав найгірші рейтинги з часів "Великого Гетсбі" або "Пляжа" – залежно від агрегатора рецензій. Водночас глядачі переважно схвально відгукуються про фільм.

Все, що відомо про фільм "Не дивіться вгору"

Перегляди комедії Адама Маккея "Не дивіться нагору" на Netflix лише за три дні перевищили показник за 100 мільйонів годин.

Фільм "Не дивіться вгору" увійшов до найкращу десятку фільмів на стримінгу за популярністю у 94 країнах, в тому числі і в Україні.

Стрічка отримала чотири номінації на "Золотий глобус", у тому числі як "Найкращий фільм – мюзикл чи комедія", Адам Маккей номінований за режисуру, а Ді Капріо та Лоуренс – за найкращі головні ролі у мюзиклі чи комедії.

Відгуки про картину сколихнули мережу. Висловилась навіть відома українська письменниця Оксана Забужко. Детальніше можна прочитати у матеріалі Кіно 24.

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Трейлер "Не дивіться вгору": дивіться відео онлайн